曾志豪：這個時候通關真的好？

其實「通關」一直都是特區政府掛在口邊的「民生頭等大事」，令你覺得整個香港社會最渴望的，就是通關。這個敘事方法非常政治正確，可以達到幾個目的。

（1）內地、香港一條心，香港人最想去的絕非日本韓國，而是內地。

（2）祖國吸引力強勁，香港經濟活動魚離不開水，一定要背靠祖國。

（3）祖國防疫工作一流，此生不悔入華夏，外交部發言人趙立堅曾言，外國人也應該慶幸自己「能夠在抗擊疫情期間生活在中國，你們就偷着樂吧」。

（4）香港防疫不及內地，我們不要做祖國防疫的破口。

不過傳媒卻鮮有提到通關的「隱患」。在大陸施行「動態清零＋封城／原區靜態管理」時，政府還是天天喊「繼續爭取通關」，就沒有人會擔心，假如那時通關，香港人遇到疫情，隨時會困在封城之內。在這種隨時「動態封城」的情况下，通關真的是美好無風險的事嗎？

那現在有機會通關，真的是好時機嗎？

利好因素：（1）協助祖國宣傳復工復產復常的偉大復興，說好中國故事；（2）滿足特首所說香港人普遍想通關的渴望之情。

但老子名言，「福兮禍之所伏」，又有隱憂。中國內地突然解封，疫情迅即踏入高峰，雖然病毒改了屬性，中國工程院院士鍾南山說應改稱「新冠感冒」，但國內同胞仍然受到巨大衝擊。《明報》早前一則調查報道〈京殮房一格兩屍 殯儀館一凍櫃30屍 喪葬「爆煲」 業界稱屍體一周燒不完〉，而美國健康指標與評估研究所（IHME）最新預測，到2023年，中國突然取消防控措施可能導致超過100萬人死亡。但中國官方數字似乎沒有與殯儀館的「爆棚」情况匹配，截至12月21日，累計死亡數字仍為5241。這是第一隱憂——疫情真相不明。

第二隱憂——缺藥。紅星黃安表示「陽了，買不到藥」，多地出現退燒藥斷貨或炒到天價的新聞。

在這種情况下，通關代表更多香港人進入內地，會否產生更多新病人？會否更多人跟內地居民爭奪藥品？會否替國家添煩添亂、百上加斤？

中心疑問就是：為何在祖國安全的時候，不讓通關；在祖國疫情爆發時，反而通關？

作者是時事評論員

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[曾志豪]