徐英偉：港兩場選舉見君子之爭 去偏激政治化勢不可當

過去立法會選舉政治掛帥，政治議題令選舉論壇陷於泥漿摔角，民生議題被迫擱在一旁，市民亦厭倦議會紛爭。直至《港區國安法》出台、完善選舉制度後，香港社會回復正常，選舉過程是比政綱、比能力。綜觀過去一年，立法會發揮了監察政府和協助改善民生的職能。

香港政治圈回復理性，讓經濟民生議題得以推進，在完善制度下，相信以往很多問題都一定能夠解決。而上月舉行的美國中期選舉，以至台灣的「九合一」選舉，都反映選民厭倦政治化，極端主義亦不受選民支持。

美國陷老人政治

美國經濟衰退，總統拜登的支持率在中期選舉前夕低於40%，原本外界評估民主黨將失去國會主導權；然而共和黨選情最終未如預期，特別是走激進路線的前總統特朗普親自挑選的盟友，不少更在中期選舉落敗。共和黨選舉失利，其中一個重要原因在於曾被視為該黨重要力量的特朗普；而民主黨亦將中期選舉變成對特朗普「反民主」的公投。

網絡資訊多元，選民會各自在不同網站取得資訊。特朗普一直走煽動性的路線，經常指摘傳媒發布假新聞，以致被社交媒體禁言。他後來成立社交網絡平台「Truth Social」以「致力對抗假新聞」；然而大家不禁質疑，這個平台究竟是澄清正確信息，還是製造更多假信息？特朗普後期將中期選舉操作成其自己的總統大選前哨戰，甚至不惜攻擊不同陣營的黨友，都成為共和黨得不到支持的原因。

從特朗普宣布再戰2024年總統選舉可見，以自由、民主「見稱」的美國，在政治上已沒有新的聲音及人才。當歐洲多個國家都先後出現30、40歲的年輕領袖，惟美國仍然走老人政治路線。兩年後特朗普已78歲，加上若屆時82歲的拜登尋求連任，兩人對戰，將令美國大選出現兩人合計達160歲的超高齡選舉。

台「九合一」選舉 激進路線失支持

除了美國中期選舉，對岸台灣早前完成的九合一選舉，同樣反映激進路線得不到選民支持。過去一直打「抗中保台」牌的民進黨，在今次選舉慘敗，政治版圖退守回南部，蔡英文亦要辭去黨主席承擔責任。

九合一選舉是地方選舉，也是2024年議會選舉前的「探熱針」，選民一般比較關注候選人在地區的工作、政綱，以經濟、民生議題為主軸。民進黨都意識到以往搬出的「抗中保台」議題已失效，從選票數據來看，選民既是對執政的民進黨表達不滿，論文抄襲爭議成為選舉議題。國民黨則保住過去的基本盤，反映民眾不支持過激或過分政治化的路向。

新冠疫情持續3年，環球經濟不明朗，民眾普遍都希望政府聚焦民生議題。環顧各地不少選舉，都有候選人希望走捷徑，用政治伎倆製造恐慌、挑起仇恨，以圖贏得支持，惟這做法十分短視，近年已看到這條路線並不得民心。大家都厭倦泛政治化，甚至討厭看政治新聞，對只會打政治騷及博出位但缺乏內涵、遠見的政客表示失望。

香港經歷政治化多年，近年重回理性之路，市民亦漸漸「遠離政治」，除了關心社會復常、經濟等議題，大家亦投入如世界盃、演唱會、睇戲甚至外遊等「唞唞氣」。聖誕將至，筆者祝大家度過一個平安、溫暖的佳節，未來一同為團結社會、尋找多元出路努力。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]