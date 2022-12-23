凌岩：從武俠視角看中國外交「天下情懷」

要公道 不要霸道

「有人的地方就有江湖。有武林，就有人想當盟主。多年來，當今所謂『盟主』為維護霸權地位，處心積慮打壓迫害可能挑戰其江湖地位的武林新秀，甚至為一己之私不擇手段搶奪其他門派的武功秘笈，倒行逆施，德不配位。天下苦其久矣，期待有人能站出來主持正義、維護秩序。」

面對個別國家恃強凌弱、巧取豪奪、零和博弈等霸權霸道霸凌行徑，中國展露永不稱霸的坦蕩胸襟，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，及以國際法為基礎的國際秩序，倡導「世界要公道，不要霸道」、「國際上的事由大家共同商量着辦」，努力推動國際關係民主化。

與個別國家疫情期間囤積疫苗，甚至「截餬」他國物資不同，中國向不同國家和國際組織提供疫苗，居全球首位，努力消除免疫鴻溝。與某些國家「毁約」、「退群」、拖欠會費不同，中國積極支持聯合國工作，累計派出5萬多人次參加聯合國的維和行動。與某些國家攪動局勢、大發「戰爭財」不同，中國始終堅持勸和促談，倡導以和平方式解決爭端。

一視同仁 有福同享

「在江湖中，有的門派為了壟斷優勢地位，不僅拉幫結伙、排除異己搞所謂武林同盟，還通過威逼利誘命令一些無權無勢的門派選邊站隊，看上去聲勢浩大，實則是合則用、不合則棄，一遇利益衝突即可隨時背棄盟友、反面無情。相反，有的大俠行事光明磊落，對天下英雄一視同仁，以心相交，以義為先，有福同享，有難同當，廣受世人支持和歡迎。」

面對逆全球化思潮，單邊主義、保護主義抬頭，中國堅持在和平共處5項原則的基礎上，同各國發展友好合作，堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟。

各國一起發展才是真發展，大家共同富裕才是真富裕。中國始終堅持義利相兼、以義為先，同非洲國家開展各領域務實合作，1萬多公里鐵路、近10萬公里公路、近千座橋樑等，為非洲國家追求發展和復興注入了新的動力。「一帶一路」倡議提出以來，中巴經濟走廊、斯里蘭卡科倫坡港口城、希臘比雷埃夫斯港等一大批重點項目，激盪地區繁榮發展的春水。

前段時間圓滿落幕的第五屆進博會，再一次向世界展示了中國推動新時代高水平對外開放、與世界分享中國發展機遇的決心。中國積極參與和推動RCEP（區域全面經濟伙伴協定）、中國-東盟自貿區等各類區域合作，與各國合力做大蛋糕、實現共同發展。

美美與共 天下大同

「不論是來自名門正派，還是來自鄉野山村，不論是拜師學藝，還是自學成才，都有可能成為武林高手，甚至開創一套新的武學體系。但不論哪一條路都沒有捷徑，必須勤學苦練、狠下功夫。武林高手間道不同也可相交，時常比武切磋不僅有助於精進武藝，更有可能武功大成；但如自詡名門正派而將其他人一律貶斥為邪魔外道，最終也只能落個身名俱敗的下場。」

面對「文明優劣」、「文明衝突」雜音，以及搞所謂「價值觀同盟」、挑起意識形態對抗的做法，中國始終尊重文化多樣性，尊重各國自主選擇發展道路和社會制度，倡導和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值。

經過幾代人接續奮鬥，中國成功推進中國式現代化，創造人類文明新形態，拓展了發展中國家走向現代化的途徑，給世界提供了現代化全新選擇。中國深刻明白現代化道路沒有固定模式，不能削足適履、南橘北枳。推動構建人類命運共同體，不是以一種制度代替另一種制度，也不是以一種文明代替另一種文明，而是不同社會制度、不同意識形態、不同歷史文化、不同發展水平的國家，在國際事務中利益共生、權力共享、責任共擔，形成共建美好世界最大公約數。

百川入海，浩浩蕩蕩。從武俠世界看現實世界，中國的「天下情懷」展露無遺。二十大前後習近平主席的3次出訪再次向世人證明，中國立天下之正位，行人類之大道。中國外交將始終胸懷天下，站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，為實現世界永續和平發展，為推動構建人類命運共同體作出新的更大貢獻。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[凌岩]