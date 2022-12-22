周曉嵐：阻街罰款倍增 執法應更精準

近年，店舖佔據公眾地方擴展營業範圍的情况愈見嚴重，部分連鎖蔬果直銷店租用人流密集的舖位，以割喉促銷方式吸引大批顧客光顧，並以薄利多銷方式維持盈利。這類型蔬果直銷商在公眾地方進行運輸、開箱、分類、銷售的物流程序，減省物流及庫存開支，變相以公眾資源補貼他們的經營。

再者，這些店舖肆無忌憚擴張營業範圍，又隨處棄置紙箱和垃圾，食環署往往要增撥資源和人手，處理店舖所在區域的環境衛生問題，令前線清潔工和食環署人員疲於奔命。

認同增加罰款 惟亦要考慮對商販影響

過去政府以清潔運動的方式，短期內大幅增加執法行動的頻率，以收短期成果；然而政府部門能夠承擔的工作量始終有限，在不增聘人手的前提下，難以長期維持高頻率執法行動，故此有需要採取長遠措施，管制店舖擴展營業及阻塞公眾地方的問題。

我們認同提高定額罰款有助增加執法行動阻嚇力，警惕商販不應在公眾地方肆意擴展經營範圍，但政府部門亦應考慮大幅提高定額罰款對一般商販的影響。

根據法例對阻街的定義，任何人「無合法權限或解釋而陳列或留下」物品，而對在公眾地方的人或車輛造成阻礙，即構成阻街。可見阻街的定義十分寬廣，執法時相當視乎前線人員對於條文的演繹；如前線人員採取極為嚴苛的標準執法，又未顧及實際經營情况，商販及一般市民或會動輒得咎。一張6000元的定額罰款告票，已經是不少小店近半個月的盈利。如果小店商販因為輕微違規而遭票控，對小市民所帶來的影響不容忽視。

政府拒採累進式罰款 說法牽強

政府制定有關店舖阻街的法例，以維持社區環境整潔及保持市容，當局執行法例時應更具針對性。民主黨多年來都提出店舖阻街定額罰款制度採取累進制形式，對阻礙情况輕微或初犯者，予以口頭警告，情况沒有改善才發出較低金額的罰款通知書；對長期霸佔公眾地方從事違規經營的商販，則予以較高額罰款，以收阻嚇作用。累進式罰款制度能夠更針對打擊構成環境衛生及影響市容的違規經營情况，加強屢罰不改的店主阻街所面對的後果，亦避免予市民「只打蒼蠅，不打大象」的觀感，提高市民對政府人員執法的信心。

可惜的是，政府在諮詢文件表明反對採納累進式罰款制度，認為無法建立實時、完整的數據庫作支援，前線人員亦可能因為執法細節，與市民出現不必要的爭拗，影響執法成效。我們認為有關說法牽強，亦難以說服公眾。我們擔心，如果政府一刀切大幅提高阻街罰款金額，或會對於阻街情况輕微的商販予以不符合比例的懲罰，亦會增加市民與政府人員的對立，前線執法人員成為市民「出氣袋」，加劇採取執法行動時的困難。

市政管理 須情理兼備

政府在制訂有關市政管理的法規時，必須情理兼備，平衡合理的經營環境需要及社區環境衛生。若政府凡事以一刀切提高罰則的方式，便以為能夠解決問題，只會進一步扼殺小商戶經營空間。

因此，我們建議政府在提高阻街罰則時，應保留彈性，對於阻礙情况輕微的檔販，予以較輕微罰則；只有屢勸不改及構成環境衛生影響的檔戶，才需要承受較嚴苛懲罰，以分別不同違規性質。政府更應加強社區參與及教育工作，除了推廣一般環境衛生資訊，亦可介紹處理店舖擴展經營範圍所帶來的社會成本，鼓勵市民不再光顧構成社區環境衛生問題及影響市容的檔販，進一步改善市容。

作者是民主黨區議員

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[周曉嵐]