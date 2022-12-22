陳帆川：Google是正義還是邪惡？

在Google上提升網站排名，可分兩個方法：一是SEM（Search Engine Marketing，搜尋引擎營銷）；二是SEO（Search Engine Optimization，搜尋引擎優化）。外行人喜歡將兩者混為一談，認為Google既然讓人買位，即是見錢開眼，搜尋排名就別談公平公正。

這說法完全錯誤。Google的排名系統算是當今最公平和慷慨的演算法，讓數之不盡的、由一人營運的網店，都能賴以生存。

SEM是金錢遊戲，SEO是技術遊戲，只要你花足夠時間研究關鍵字、網站速度夠快、內容夠簡單直接易明，即使網站由一人獨力於公餘時間營運，亦有機會登上個別關鍵字的搜尋結果第一。這種讓平民不費分毫都能「登頂」的機會，在其他社交媒體上幾乎不可能。

在SEO下工夫 推高搜尋排名易如反掌

不過Google確實會厚待個別機構的網站，部分網站即使寫得不好、內容不算清楚易明，排名都可以很高——那就是全球政府和官方網站。簡單來說，網站排名取決於domain authority（域名權威）。網頁愈多人分享、內容質素愈高、建立時間愈久，權威和排名也就愈高。Google的演算法並非完全透明，但最透明的一點，是它自動賦予全球官方網站特別高的權威。

因此，只要政府理解搜尋排名的重要性，在SEO稍下工夫，要在搜尋的排名結果全面壓倒私人網站，易如反掌。以政府網站出名清晰易懂的英國為例，在Google上搜尋移民、房屋、稅務和醫療資訊，排頭幾位的，往往都是政府網站，而並非如香港般，被媒體和內容農場佔據。最大原因，是他們的文章寫得好，直接回答公眾熱門問題，因此國民只要一搜就能得到官方答案，減低被誤導的機率，也減輕政府查詢熱線和公營服務的負擔。

筆者記起一位傳媒界前輩，以前整天埋怨公司發布的新聞在Google上很難搜得到，然後得出Google「冇乜用」的結論。然而，全世界玩SEO已玩了十幾二十年，全球已再無人討論Google是正義還是邪惡，因為SEO已儼然科學般存在，大學都會教。自己技不如人，怪得邊個？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]