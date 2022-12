卜約翰：讓政制自我糾錯 示威權不可或缺

法官指出:「雖然集會組織者表示願意遵守警方的任何合理措施,但警方對此沒有認真考慮,亦沒有提出可供考慮的措施或條件,例如限制市民入場時段、人數、須掃描『安心出行』、佩戴口罩、禁止進食等,以控制病毒傳播風險。」

法官留意到,警方似乎忽略了衛生署提供的專家報告中,只是建議限制不戴口罩進食的公眾集會,而沒有排除大型集會。

保障示威自由 警方有重要角色

自新冠疫情在2020年爆發以來,香港當局似乎在疫情包裝下,幾近禁止所有示威集會。今次裁決,終於挑明此做法。

我們的主事官員說,《基本法》「保障」(guarantee)結社、集會、遊行及示威的自由(第27條)。事實上,單靠基本法是做不到的——只有當民眾嘗試在街上行使他們的權利,才真正享有這些自由(these freedoms are only as good as what happens to people trying to exercise them on the street)。在此方面,警方有重要角色。

當局似乎正嘗試改變港人對基本法當中一些關鍵概念的理解。當基本法完成起草,無論北京或香港官員,都不曾澄清中國憲法(第35條)及基本法(第27條)中相同字詞所承載的明顯差異意思(the stark difference in meaning carried by the same words)。只要能夠平穩過渡1997年(例如無示威、無走資等),在香港的我們顯然是安於這種含糊。當時一切很暢順,但對相同字詞的理解分歧,依然存在。

基本法的列寧主義起草者(Leninist drafters)明白國家並不容許組織反對力量,中國共產黨會強力壓制所有這樣的企圖。中國憲法第35條承諾的自由,嚴重局限於展示對國家的支持,或反對國家認定的外國組織。所以,當今年10月1日保安局長鄧炳強指出港人「可以自由咁表達愛國情懷」,他是在這種傳統下發言。

不過,示威自由在香港有不同意思:當局(警方)有責任便利(facilitate)示威遊行的舉辦,除了在威脅到國家安全或公共秩序等特定條件之外——而新冠疫情不屬於這些條件。我們對同一個字詞的理解,是一個經學校、大眾傳媒討論所遺留下來的殖民遺存(colonial legacy),並被莊嚴寫入《香港人權法案條例》(1991年訂立),此理解假定一個較為約束的政權(assumes a more limited state)。這是我們在香港所習慣的。

所以當政府說我們不明白基本法,他們是否指我們未接納對基本法字詞的列寧主義式解讀(Lenninist interpretation)呢?大概是吧。

要有效維持治安 當局聲譽信任俱重要

香港的安全不止依靠警察,而是人人有責。不論控方下一步怎樣做,今次法官的裁決削弱(undermine)警方及政府的聲譽。而對於全世界的警務工作,聲譽及信任都是重要的,否則無法有效維持治安。

於2019年,在當局設法重新控制香港街頭的情况下,社會對警方的信任跌至谷底。2019年9月的一個調查顯示,48%受訪者對警方完全沒有信任(註1);自2020年《港區國安法》實施以來,信任度有所反彈。從2019至2022年,對警方滿意度由35.3分的低位升至56.4分(0至100分,0分代表極不滿意,100分代表極滿意;註2)。這是一個正面的發展。

領袖需重視示威 並從中學習

要繼續重建公眾信任,警方必須讓人看到,他們是以香港人理解的方式去遵從基本法及香港法律。我們的期望,無非如此。示威權是基本權利,對政制的自我糾錯是不可或缺(the right to protest is a fundamental right necessary for self-correcting political systems)。我們的政治制度的適應能力,在於民眾知道當透過既有渠道(established channels)不能反映他們的聲音之時,他們仍有其他選項。我們的領袖需要重視示威,並且從中學習,而非只是嘗試將之壓下。

(編者按:文章原文為英文,由本報翻譯成中文;文章標題為編輯所擬,原題為「Right to protest in Hong Kong」)

作者卜約翰(John P. Burns)是香港大學榮休教授

