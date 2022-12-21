劉學廉：改善藥物註冊制度 實現跨境藥物使用

「魔鬼在細節」

最終，在今年施政報告，政府接納病人組織和醫藥業界的相關建議，提出參考國家藥品監督管理局及其他合適的藥物監管機構所發出註冊證明，令已經在內地及相關地區註冊的藥物「過河」在香港註冊和銷售。

事實上，目前香港藥物註冊制度主要採用「第二層審批」，即一種新藥物在本港提交註冊申請前，必須先在32個表列國家或地區取得兩個或以上的CPP（藥劑製品證明書），才可廣泛使用。而近期衛生署為配合施政報告建議將內地藥物「過河」到香港使用，提出將中國內地、巴西、韓國及新加坡加入香港藥物名單之中。但令人感弔詭的是，上述4區的藥物仍然必須取得一張來自原本32個表列地區的CPP證明，才可在港使用。

按照上述行政程序，其實此舉無助對本港藥物註冊制度拆牆鬆綁，相反，有可能加重「國藥」申請註冊難度。提倡跨境藥物使用的目的，除了令香港市民可使用的藥物不用再受制於歐美國家外，亦希望讓病人有更廣泛及多元化的藥物選擇。惟上述的決定安排，即「國藥」仍要經美、英等地的證明才能在港使用，無疑沒有減省相關行政程序，更有違當初的政策倡議原意。

以鼻咽癌為例，歐美等地的病例較少，當地並沒有投放足夠資源研發新藥，及監管機制亦無迫切性審批使用；相反，中國內地有大量病例和研究，成功研發出相當具療效及價格相宜的藥物，但受限於註冊制度，本地病人根本「無緣」享受國家科研成果。

救人如救火 冀政府明白病人急切需求

要有效、有心將「國藥」過河使用，就必須優化施政報告的建議，大刀闊斧而有效地改革藥物註冊制度。例如取消兩個組別分項（32個原本表列地區為一組；內地、巴西、韓國及新加坡為另一組），平等對待「國藥」，劃一36個表列地區等級，將中國內地、巴西、韓國及新加坡的CPP藥物，只要額外取得其餘三地的證明，亦可來港使用，增加本港藥物註冊制度的靈活性。再者，衛生署早前已承認只是缺乏相關人手監管，並不是具體操作上不可行，故希望政府明白病人的急切需求。

改善藥物註冊制度的目標，正是希望減輕昂貴藥物對基層市民的經濟負擔。筆者希望政府能夠再度優化施政報告的國藥「過河」建議，重新審視及正視目前藥物註冊制度的根本問題。救人如救火，一粒藥物對病人來說都是刻不容緩，期望局方切實考慮病人權益的訴求。

作者是議員工作人員協會理事、香港青年時事評論員協會成員

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[劉學廉]