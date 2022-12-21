田方澤：香港未來需要什麼教育？

曾一時稱譽的芬蘭模式

10多年前，因芬蘭在國際學生能力評量計劃（PISA）獲優秀表現，一時成為世界教育寵兒。數年前曾有謠傳芬蘭取消分科教學，改以專題研習形式跨科學習，引來社會議論。雖然事實並非完全取消，但政府仍鼓勵學校發展每學期至少一周的「現象為本學習」（Phenomenon-based learning, PBL），以跨學科形式推廣專題研習。雖成效仍有待驗證，但不失為進取的教育實驗。

香港教改曾推崇類似理念，政府鼓勵跨學科學習和不同的學與教方法，例如合作學習、自主學習，以至日常課堂的不同教學法等；惟在落實層面，因課程緊湊和重視考評，大多變成只是走過場的小組討論、無太大實效的前測後測和自評工作紙，以及各種操練和抄寫。幾年前盛行的電子學習和「翻轉課堂」，也只成為「觀課演出」，或變相增加課時和功課。現實上，大多數的課堂時間，仍是回到傳統的直接講授，未能提升學習動機，亦不太能夠達到互相學習的效果。

跨學科學習的核心，是認為在21世紀知識日新月異，與其教授知識，更應集中發展學生的共通能力、自學和解難能力，以及對新知識的學習興趣。現時以考試為主、單向授課的沉悶課堂，是否學生所願？太活潑和較少操練的課堂，又是否教師和家長所願？又或，其實不少學生寧願單向授課，以便考試！成為無法解開的死結。

應突顯香港國際大都會優勢

有關今年施政報告中提及推動STEAM教育（科學、科技、工程、藝術和數學），胡博士提及學生應更多認識國家經濟和科技發展。然而，近年已十分着重國民教育、推動高中公民與社會發展科，及來年更新初中的公民、經濟與社會科等，都大幅增加認識國家不同面向發展的課程。

習近平主席在今年7月的回歸周年大會上，重申香港要背靠祖國、聯通世界。現在課程已有不少認識國家的部分；在考慮與國內精英競爭時，我們更應突顯香港作為國際大都會的優勢。

現在的世界潮流是怎樣的？近年全世界爭相發展人工智能、創新科技、新的財金產業，以至世界關注的氣候變化、可持續發展和綠色經濟等，香港在這些方面的發展仍落後，但對學生將來面向世界是極為重要。我們的課程，是否仍有空間增加諸等內容和活動？

胡博士文章亦談及吸引境外畢業生來港讀中學。區區認為此建議最終必與本地學生競爭學位，反而不利人才培育。然而就學生組成方面，亦可深思在大專教育層面，如何配合香港的發展需求？過去廿多年我們很強調大學國際化，但在推進時，如何避免過去10多年側重聘請內地教授和內地尖子學生，使國際化變成國內化，反未能增加學生與不同文化的交流機會？

香港未來需要怎樣的教育？區區仍然認為，除了學習知識，發展自學能力很重要；除了認識國家，面向世界也很重要。然而所有變動，仍需社會各界先有真正的溝通和討論。

作者是前教育工作者

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[田方澤]