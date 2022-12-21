李輝：後二十大時代：香港教育困境與對策——回應〈構建面向未來的香港教育〉一文

困境一：學生減少

對策：減兵增灶

最新數據顯示，去年香港有38,684名新生兒，同比下降8%，為1966年以來歷史新低。適齡學生人數銳減，導致中小幼學校面臨新一輪「殺校風險」。惟有危便有機，此時正是全面推行小班教學的絕佳時機。以幼稚園為例，優質幼稚園教育計劃將師生比提升至1：11。而據立法會數字，2021/22學年實際師生比是1：6.1（私立幼稚園）和1：8.2（非牟利幼稚園），兩者皆遠超政府要求，已達歐美先進水平。

又以中小學為例。現時全港約八成小學已推行小班教學，而中學錄取最少26人便可開辦兩班中一，實質上已是小班化教學。所以局方只需做個順水人情，在財政預算和教育條例方面做出相應調整，將原本已經做開的事情合法化、條例化。最近香港教育大學李子建教授接受「灼見名家」專訪時亦建議，香港應開門辦學，建立「歡迎的、友善的文化」，吸收大灣區及國際學生來港讀書，增量提質。

困境二：教師流失

對策：輸血換血

2021/22學年有4050名公營和直資學校教師離職，較上個學年大增七成；而2021/22學年新聘公營學校教師只有3140人。從帳面上看，教師隊伍縮水。不過有危便有機，據大學教資會統計，去年有8622名內地學生入讀香港8所公營大學，數字再創歷史新高。這些來港學生不少已擁有教育學士學位，他們既熟悉內地國情，又了解港情，如能得到局方直接認可教師資格，留港充實香港師資隊伍，就能做到輸血換血。

困境三：國安教育

對策：三大建設

2012年「反國教運動」令國民教育污名化，隨後的「佔中」與「反修例」運動令港獨、反共、排外、雙普選、公投等思想侵蝕了青年人頭腦，這背後其實是港式民粹主義作祟。

《港區國安法》實施以後，表面上看，香港面臨的挑戰是如何推行「國安教育和國民教育」，實質上面對的是更大的挑戰——文化的割裂、思想的迷惘和國民的迷失。因此，香港急需展開「三大建設工程」：文化建設、思想建設、國民建設。一是重建健康向上及包容開放的香港文化、香港思想和香港精神，並將母體文化——中華文明之開放包容、博大精深的特質，進一步發揚光大。二是進一步清除殖民主義和民粹主義餘毒，普及辯證唯物主義思想，讓港人學會辯證地思考，實事求是，腳踏實地。三是要通過嚴肅的學術研究和嚴謹的教改實驗，推動「後二十大時代」有香港特色的國民和國安教育，達至國民建設最終目的。

困境四：方向缺失

對策：學習二十大

當下香港教育面臨的最大困境，其實是缺少理論框架、找不到前進方向。作為「滬漂」港人和學院院長，筆者在上海全程觀看並深入學習了習近平總書記所做的二十大報告，發現它不單為中國內地長遠發展（2035年）提供了豐富的理論框架和全面的指導意見，也為香港教改提供了理論源泉。

一是二十大報告首次把教育、科技、人才做「三位一體」統籌安排，並將教育擺在科技與人才發展的前面，其中蘊含的「教育強國」思想值得特區政府借鑑，「教育強港」勢在必行。

二是首次將「推進教育數字化」寫入報告，確立了教育數字化轉型的國家戰略。隨後，教育部長進一步提出提升師生數字素養和能力的「四助」（積極運用人工智能和大數據等技術助學、助教、助管、助研，探索數據賦能學習型社會建設）和「四研究」（針對問題深化研究，聚焦政策跟進研究，着眼國際拓展研究，開展有組織的科學研究）。香港高校雲集，科研領先全球，能否在教育數字化轉型的理論研究與實踐創新方面領跑全國？端賴特區政府的及時反應與全面擘劃。

三是強調學前及特殊教育普惠發展，確立了全面普及和優惠優質的價值取向。目前內地學前教育基本實現了普及普惠，所以未來重心將轉向特殊與融合教育。各師範院校都在積極佈局，為中小幼機構培養特殊與融合教育師資。特區政府也應考慮是否推進早期融合與特殊教育，為每所幼稚園配備一名專業教師，並資助院校開設相應本科專業。

四是國際中文教育將迎來歷史機遇。二十大報告提出「中國式現代化」，並將「推動構建人類命運共同體」作為其中關鍵要素，這十分利好國際中文教育。局方可以利用香港獨特的地理環境和雙語優勢，通過研究資助、學位開設、院系建設、國際學校等途徑，打造成「國際中文教育之都」，立足灣區、深耕亞洲、輻射「帶路」，培養雙語國際中文教育人才。

五是大力發展STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，培育科技創新人才。國家載人航天工程辦公室首次在港澳地區選拔載荷專家，這標誌着港人可以全面參與國家重大科技攻關活動，也為香港科技教育帶來無限機遇。特首李家超在施政報告中亦將STEAM教育列為重點發展，並通過教資會資助大學學生攻讀有關課程，以推動科技教育迅速發展，鼓舞人心。

2023年即將到來，局方應抓住歷史機遇，化危為機，將香港打造成全球教育數字化創新之都、國際中文教育之都、科技教育之都、國民及國安教育之都，讓香港更加繁榮富強，令一國兩制行穩致遠。

（作者按：本文觀點與作者單位無關）

作者是上海師範大學學前教育學院院長、講席教授，澳洲麥考瑞大學榮譽教授

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[李輝]