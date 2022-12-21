劉銳紹：一將功成萬骨枯 緣何上苑百花凋──從世界盃足球賽看中國舉國體制

​（1）舉國體制利與弊 善用則成反則敗

​──舉國體制確有其優勢，集中力量攻堅，藉以解決重大問題或建立某種成績，這是中國的強項，西方國家（尤其是計算成本效益的資本主義國家）難以仿效。例如舉行重大活動的北京人民大會堂，在極短時間內完成，中國經常引以為傲，並作為「人多好辦事，十指握成拳」、眾志成城的典型事例。又如中國某些救災工作，可以一方有難八方支援，較快地解決實際問題。2008年汶川大地震的善後工作，就是一例。

​──但舉國體制如果不能善用、被濫用或在落實過程中被利用，那麼效果只會適得其反，很多時候還會令人迷惑，以為有國家作靠山，只要投放足夠資源，其他事情就可以順風順水，很快水到渠成。以足球為例，中國在2015年3月發表《中國足球改革發展總體方案》，又在2016年4月公布《中國足球中長期發展規劃（2016-2050年）》，內容詳盡，計劃周密。可是，當這兩份綱領文件發表後，很多地方政府馬上跟風，並加快建設足球場，以滿足全國要有數以萬計足球場的指標。由於各地情况和實力不同，而足球場的標準又沒有硬性規定，結果出現不平衡的硬件供求關係，但又沒有其他培訓的跟進，最後仍不能提升足球水平。

​──舉國體制還有一個盲點，就是以為有領導人的號召，或以此作為一種推動力，即可帶動或催谷士氣。以足球為例，習近平愛看足球是經常使用的推動手法之一，還有他的「足球三夢」（中國隊進入世界盃足球賽決賽周、中國舉辦世界盃決賽周、中國取得世界盃冠軍）。惟當中國隊未能取得理想成績時，這種宣傳手法又變得彆扭，所以現在又不常說了。

​這種過於政治化的反效果，只會令人感到過了火位。例如，中國歷來是乒乓球強國，以實力確保地位，不用盲目宣傳；但某乒乓名將獲獎後表示，他的成績是因為他相信黨和國家的英明領導（這也是很多高官喜歡聽的話），台下一名學生問他：「如果你輸了，是否因為你不再相信黨和國家？還是黨和國家的領導不英明？」

​總之，舉國體制必須用得恰如其分，內地說「優勢也要用到骨節上」，就是這個意思。

​（2）舉國體制不彰

其他弊端叢生

​──外界早已發現，中國體育運動的個人項目，很多都能創出佳績，例如游泳、跳水、乒乓球、羽毛球等；但集體項目則成績較差，除了女排曾奪五連冠之外，其他球類活動的水平參差不齊，或處於世界中下水平。這裏原因很多，體育運動專家已有很多研究，惟較少能夠從體制的角度發言。

當中，涉及不同團隊的管理、隊員和領導層關係，以至獎金制度等，不能簡單作結論。當然，個人項目也有負面新聞，例如以前長跑的「馬家軍」，就出現過獎金不公和濫用等問題。

​──中央推動足球運動，某些地方基於本地的條件主動配合，熾熱時更是地方政府與民企利益掛鈎，還發展到收購外國球會。但當中有多少是渾水摸魚的活動，甚至洗錢勾當？又是未知之數。

​──中國不斷向足球強國學習，派員到海外取經；中國也有足球學校，還強調培訓青少年球員。不過，必須注意「學皮不學肉，學肉不學骨，學骨但不吸收骨髓」的問題。例如，中國重視學習足球技術、陣法、訓練方式等，惟外國的足球學校還有足球體制管理、球會制度和業務規範，以及足球與社會法律等內容，這些則是中國較少強調的。

​（3）舉國體制須有成熟的社會配套

​──很多國家和地區都有政府部門管理體育運動事務，中國也有國家體育總局（以前是國家體育運動委員會）。但機構的形式不是問題，而怎樣管、管理體制、文化以至管理藝術，才是關鍵。中國以前管理體育運動的負責人（例如國家體委主任），本身並非運動員或體育業務參與者，故出現常見的「外行領導內行」。後來，懂行的人升上領導崗位（例如乒乓球的李富榮、徐寅生，及排球的袁偉民），但又出現另一個問題：當他們成為行政甚至政治領導後，也受到官僚體制的局限。換言之，專項運動的內行人亦不能擺脫現實環境，令他們難以發揮。

​此外，中國的體育管理部門以至各專項運動的管理體系，實質是一個黨政機關，多於一個體育事業的推動機構。我以前當體育記者時，曾請教中國體育領導官員何振梁（曾任國際奧委會副主席）和魏紀中（曾任國家體委官員），他們談了很多具體問題，不過令我感受最深的是他們的心裏話：知道弊病在哪裏，但卻不能改變，更不能公開討論、眾事眾議，尋求解決問題。在何振梁的《五環之路》中，也可以隱隱感到他有很多說不出來的話和痛苦。

​又以袁偉民為例，他帶領女排創出佳績，本來有關方面希望利用他的管理知識，改革中國足球事業的問題；惟他後來也感到無能為力，因為根深柢固的問題，必須動其筋骨才有望解決。在他的回憶錄和文章中，也體現到他的無奈。

​──舉國體制能否奏效，必須與其他政治和社會環境配合，例如貪污腐敗能否根治？過去的黑哨事件，今天已較少聽聞，但其他弊病不是已經解決，而是不能多說，到問題爆破時已為時晚矣。這好像今年的俄烏戰爭，如果不是俄羅斯入侵烏克蘭，真不知道俄軍的貪污腐敗有多嚴重。所以，用舉國體制推動體育運動而不準確看待相關的社會、經濟和官場問題，也許又對不上焦。

​總之，要振興中國足運，「一將功成萬骨枯」不是唯一的路。如果敢於把足運和其他問題一起連環改革，相信不會再「上苑百花凋」。祝之頌之！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]