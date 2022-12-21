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陳景祥

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筆陣：中國足球還有得救嗎？ ／文：陳景祥

【明報文章】世界盃曲終人散，下屆要到4年後的2026年。每屆世界盃在內地和香港都會引發一個老話題：中國隊去了哪裏？下一屆？機會應該很微；再數下去幾屆，都不容樂觀！

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