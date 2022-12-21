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2022年12月21日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：中國足球還有得救嗎？ ／文：陳景祥
聞風筆動：人工島填海1000公頃 未提餘下700公頃 ／文：李先知
劉銳紹：一將功成萬骨枯 緣何上苑百花凋──從世界盃足球賽看中國舉國體制
李輝：後二十大時代：香港教育困境與對策——回應〈構建面向未來的香港教育〉一文
田方澤：香港未來需要什麼教育？
劉學廉：改善藥物註冊制度 實現跨境藥物使用
筆陣：中國足球還有得救嗎？ ／文：陳景祥
【明報文章】世界盃曲終人散，下屆要到4年後的2026年。每屆世界盃在內地和香港都會引發一個老話題：中國隊去了哪裏？下一屆？機會應該很微；再數下去幾屆，都不容樂觀！
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筆陣：中國足球還有得救嗎？ ／文：陳景祥
聞風筆動：人工島填海1000公頃 未提餘下700公頃 ／文：李先知
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李輝：後二十大時代：香港教育困境與對策——回應〈構建面向未來的香港教育〉一文
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