張旭紅：強化基層醫療服務 全民健康指日可待

長久以來，特區政府都希望為市民提供全面可負擔及有質素的醫療健康護理服務，但市民長期依賴公營醫療系統，導致專科門診輪候時間冗長，間接令醫療健康護理質素下降。

基層醫療健康藍圖的推出和落實，可以建立一個有效的、可持續發展的社區基層醫療系統，加強基層醫療護理的管理，規劃基層醫療人手，促進跨界別和跨專業協作，制訂標準和設立質素保證機制及評估框架，並與非政府組織、私人醫療機構、衛生署、醫管局等組成相關工作單位，積極調動及整合一切基層醫療資源，改善數據互通及健康監測，推動社區健康概念。

加強「治未病」概念 減醫療系統壓力

基層醫療護理服務是整個醫療系統的重要一環，既是市民接觸醫療健康護理系統的第一站，亦是健康的守護者。強化基層醫療健康服務，提升市民健康認知水平及防患意識，透過政府和社會各界對基層醫療健康護理的重視，全民健康指日可待。業界冀望基層醫療健康藍圖內的每一項建議，都可以確實落實和執行，加快基層醫療健康服務的發展。

作為醫護專業人員，我們絕對認同基層醫療健康藍圖的願景，讓基層醫療護理服務融入社區，加強「治未病」的防患概念，並將病情穩定的慢性病患者轉到社區去，由社區的基層醫療護理團隊治理，此舉可以減輕專科門診、醫院，以至整個醫療系統的服務壓力。

需審視醫護人員配套 政府應加強培訓

當然，推動相關計劃的前提是需要審視醫護人員等配套。筆者建議政府盡快加強基層醫療護士及其他專業人士的培訓，並提供護理實踐及培訓工作，給予清晰的基層醫療發展前景，讓同業願意投身基層醫療，服務社會。

筆者希望社會各界能夠同心支持政府發展基層醫療健康服務，落實二十大精神，「推進健康中國建設」，讓更多持份者繼續為改善醫療服務一同努力。

作者是香港家庭醫學及基層健康護士協會會長

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[張旭紅]