歐陽五：誰是國際社會「益友」？

自1823年美國總統門羅（James Monroe）提出「美洲是美洲人的美洲」起，近200年美國一直視拉美為「後院」，極力排斥外來影響。而中非關係素有「中國外交政策的基石」之稱，雙方友誼源遠流長。在中美分歧與競爭態勢依然突顯的大背景下，雙方幾乎同一時間與對方的「後院」、「基石」打交道，本就極具戲劇效果，不過更值得玩味是兩邊打交道的方法，以及背後截然不同的外交策略。

「項莊舞劍意在沛公」 成美國外交策略特點

雖然美國一再強調主辦美非領導人峰會與中國無關，不要求非洲國家「選邊站」，但轉過身，美國國防部長奧斯汀在一場小組討論會上，就警告稱中國在非洲的經濟影響力會破壞非洲穩定，此外還「捎帶」上俄羅斯，指其為另一項不穩定因素。

此種「項莊舞劍意在沛公」的做法，與此前美國-東盟特別峰會、美國-太平洋島國峰會一脈相承，已成為美國外交策略的一大特點。至於拜登承諾的550億美元援助，在落實過程中是否需要非洲各國政治表態，以及最後能兌現多少，還有待進一步觀察。

中國與拉美之間則聚焦相互需求，推進務實合作。中國除強調相互尊重、互利共贏等原則與目標外，尤其關注該地區和平穩定與民生發展，把「要致富先修路」等經驗分享給拉美，並大力投資基礎設施建設，為該地區經濟發展移除障礙——特別是交通基建，已成為中國在該地區基建投資的最大板塊。

值得一提的是，由於中美在拉美的主要貿易伙伴基本不重合，貿易產品和結構有顯著差異，投資興趣和領域亦不盡相同，中拉之間的交往也無礙美國在該地區的利益。

此次拉美防務部門和軍隊領導關於加強團結協作的表態，以及中拉逐年增長的貿易與投資額，講述了同一個事實：儘管美國極力排斥，但拉美仍在不斷向中國靠近。從某種程度上來說，這種靠近也有美國外交策略的一份「功勞」。

一方面，美國6月份舉行的美洲峰會以「不尊重《美洲民主憲章》」為由，將古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜三國領導人拒之門外，引發拉美地區強烈反彈。

另一方面，美國固然是拉美的主要投資者之一，但這種投資仍以美國自身利益優先，這也是其重要外交原則。對此拉美早已看清，已故諾貝爾文學獎得獎者馬奎斯在其小說《百年孤寂》中，就講述過美國公司在拉美投資香蕉種植園的故事。故事中，美國資本有利則來、利盡則去，最後只留給當地居民歷經動亂的孤寂、蕭條之地。

全球化深度調整 各國都需交朋友

美國此類「為淵驅魚，為叢驅雀」不止對拉美，在歐洲、中東地區同樣如此。在歐洲，趁各國面臨「能源寒冬」大發能源財；在中東，持續以社會制度、意識形態劃線，與伊朗長期交惡，近年又因人權等議題與傳統盟友沙特阿拉伯互生齟齬，鬧得兩頭不討好。按照此種趨勢，美國的圈子會愈劃愈小，當然在排除種種分歧後，其核心圈內關係會愈發緊密。

與此同時，中國近期與歐洲、阿拉伯國家及拉美的交往，則詮釋了與不同意識形態、不同社會制度、不同語言文化的國家擴大朋友圈，開展互利合作的路徑。

在全球化深度調整的關頭，世界各國都需要交朋友，攜手應對挑戰。但「益者三友，損者三友」，在國際社會中究竟與誰交往更受益，而誰又是「損者」，相信時間會給出最終答案。

作者是時事評論員

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[歐陽五]