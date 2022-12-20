葉兆輝、陳之翰、吳雯賢、鄧立名：食物援助的定位與出路

低收入家庭面對糧食不安全風險

香港的貧窮情况，令人憂慮。根據《2020年香港貧窮情况報告》，本港的貧窮人口在各項政策介入前多達165萬，整體貧窮率為23.6%，即每4名市民當中，便有一人相對地活在貧窮線之下。世界銀行的「絕對貧窮」（absolute poverty）標準是每天收入2.15美元（約16.8港元），以維持基本生存所需。本港沒有採用此標準，反而採用「相對貧窮」（relative poverty）概念——以每月住戶收入中位數的50%定出貧窮線。

在貧窮環境下成長的小朋友，不但「輸在起跑線」，而且在生活質素及生涯規劃上也面臨多重難關。一些低收入家庭甚至面臨糧食不安全的風險，未能提供足夠、安全和有營養的食物給予孩子，影響他們的身體成長，實在需要正視和處理。

得知低收入家庭糧食不安全的情况，社會各界於過去10年開展不少食物援助工作。不論政府組織，還是部分地區志願團體，均提供食物銀行、派發熱飯等服務。筆者還記得在上世紀六七十年代，一些教會和慈善組織會向有需要人士派發乾糧、奶類製品。

港躋身先進地區行列

需深思援助服務定位

本港的經貿狀况持續增長，人均生產總值（GDP per capita）於2021年更達到接近5萬美元（約39萬港元），水平跟西方先進國家如加拿大和澳洲相若。究竟食物援助服務在此水平應該怎樣定位、未來的出路應是如何，都是值得深思的問題。

（1）滿足溫飽

因本港貧富懸殊問題嚴重，低收入人士的收入增加速度，顯然比高收入人士為低。在過去3年的COVID-19疫情中，10%最高收入者與10%最低收入人士的收入差距，由疫情前的逾33倍擴大至逾46倍。

另外，去年政府凍結最低工資，維持時薪37.5元水平，預計至2023年才調整至40元的水平。惟這數年來的物價因疫情而上升不少，可想而知，低收入的工作人士生活質素必定大受影響，其面臨糧食不安全的風險亦大增。

（2）改變求助者的心態

據研究顯示，食物援助服務除了可解決果腹及減輕使用者的經濟壓力外，同時亦加強他們對社會服務的認知，能夠在有需要時向有關服務機構尋求協助，進一步擴闊他們的支援網絡。在此，筆者倡議有需要者應主動尋找幫助，這並非鼓勵他們產生依賴傾向，而是讓他們透過得到援助後，得以獨立，重新再出發，甚至以過來人身分，更加有效地幫助其他弱勢群體。現在有些人因個人面子或標籤等緣故，不願尋求幫助，選擇獨自面對困境，繼而對自己和家庭造成傷害，實屬不明智之舉。

（3）運用大數據精準扶貧

筆者建議可以按照最新的人口統計和貧窮人口資料，精準地安排提供食物援助服務的地區，從而增加有需要人士可以接觸服務的機會，及促進服務的便利性。

現時一些派飯服務只集中於深水埗地區，惟根據貧窮人口地區分佈數據，不少人聚集於北區和西北區，但該區現時的食物援助服務仍不足。服務的地點需要調整，使食物援助產生最大的成本效益。

（4）增加工作機會、改善待遇

筆者在此強調，食物援助應是一種過渡性質的服務，令有需要者得到適時幫助。長遠而言，對服務使用者最有效的，是給予他們合適的工作機會和合理薪酬，讓他們能夠自給自足。

食物援助不止給予食物 亦送上關愛

本港貧窮人口超過165萬（政策介入前），當中包括不少低收入家庭及長者。疫情下經濟環境的不明朗，導致不少市民遇到失業、減薪及開工不足等問題，需要節省不同開支以維持基本生活需要；但是房屋、教育及醫療等支出難以減少，他們唯有選擇削減食物開支，吃少點、吃便宜點，情况令人非常擔心。這種情形下，食物援助服務需求持續增加。

此時此刻，在困境中，食物援助服務不單為有需要人士送上食物，同時亦送上一份關愛，讓他們感受到社會沒有遺忘他們。這正正體現了聯合國可持續發展的口號：「Leave No One Behind.」當然，如果本地經濟環境和就業情况得以改善，食物援助服務需要適當調整。

作者葉兆輝是港大社會科學學院副院長（研究），陳之翰是中大社會科學院助理教授，吳雯賢是聖雅各福群會高級經理（扶貧服務），鄧立名是港大社會科學學院項目經理

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[葉兆輝、陳之翰、吳雯賢、鄧立名]