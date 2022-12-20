阮穎嫻：簡約公屋「燒鵝價錢食蔗渣」 慷納稅人之慨為官員抬轎

傳統公屋從策劃到興建到入伙，需時少則5年，多則10年。未來5年短期公屋供應，都是前5年做落的，因此本屆政府已不能在未來5年增加傳統公屋供應。這幾年的房屋短缺，政府希望以興建簡約公屋來加碼湊數。

由於施政報告並未提及很多細節，原則上又平又快的解決辦法，大家都會歡迎。早前房屋局長何永賢公布了簡約公屋的初步計劃，造價驚人，以下探討一下簡約公屋的各種討論。

開支大年期短 建期亦沒有很快

首先，建造簡約公屋單位的各樣開支約90萬元一間，身價冠絕公屋居屋。這筆錢還未計營運及額外人手。有時政府申請撥款會「造大條數」，但也太誇張了吧？財政司長陳茂波才剛說預計今個財政年度赤字逾千億元，簡約公屋卻大開水喉把錢花掉。

何局長解釋說，低層簡約公屋55萬元一間，跟過渡房屋相若；16至18層要打樁的約68萬元，跟公屋相若。那麼剩下來的22萬元去了哪裏？她提出淨樓宇計算，不包水渠等外部開支。

正常計法，建築成本有幾個組成部分，按項目加減，例如斜坡，政府、機構或社區設施用地，修橋補路等，所以基建水渠等當然涵蓋。這些開支加進去以後，就變成90萬元一間，比過渡房屋和傳統公屋貴一大截。

此外，根據立法會文件（註），簡約公屋「用地的可用年期有長有短，但普遍預計在扣除建築期後，仍然可有約5年時間作『簡約公屋』之用」。如果簡約公屋只能用5年，比起傳統公屋能夠用幾十年，這樣花90萬元就浪費了。簡約公屋計劃成本320億元，一間屋住一日就要584元，這已經是廉價酒店價錢，而且簡約公屋是無家俬、長租，及無服務的。燒鵝價錢食蔗渣，不受落。

至於元朗跟上水那兩幅發展商借的土地，最好商討到15年；如果15年太長，發展商不願意，叫發展商自己搞過渡房屋，政府不要出90萬元去興建。現在估計2024年建成的只有1000伙，大部分簡約公屋要2026年才興建好，即4年。正常私樓有地的話，5年都能夠建成了，還要是逐層豪裝、落地玻璃那一隻。局長說很心急、要快，也沒有很快。

計劃不符成本效益 心急不等於亂使錢

特首李家超反駁造價高的批評，話人無計算劏房戶艱苦。他說簡約公屋讓居住於劏房或環境差的家庭提前至少一年上樓。

首先，大家質疑成本問題，質疑金錢換時間的比例不夠好，並不是漠視劏房居民的痛苦，只是想找個更好的解決方法。

公共行政要看數字，且看以下思想實驗。香港有窮人，只要李家超捐出全副身家，窮人就能脫離水深火熱；至於幫到幾多個窮人、為什麼要花那麼多錢，並不重要，因為數字是冰冷的，幫窮人的初心才是最重要。再推而廣之，為了幫窮人，香港應使盡庫房8000億元。不單如此，香港還應再舉債1萬億元。為什麼不這樣做，是因為執行每項政策背後有成本。怎樣善用資源幫助到最多的人，正正要考慮冷冰冰的數字，不能一味煽情。

第二，快一年算什麼。如果一起是40層質素良好的傳統公屋，劏房居民直接上樓，相信不介意多等一會。公屋等到第三次派屋要一年半載，很多人會等。相反，快一年但是臨時的，搬來搬去，5年後玩完，大家折騰。

問責官員資料不全 解釋不詳

簡約公屋也揭示本屆政府公共行政問題。局長向立法會申請撥款，但官員對項目的資料語焉不詳。大家都沒有全盤數字，感覺不透明。簡單到現有的4塊地選址，每塊地會建多少單位、預計落成期等，都不肯講。建築成本如上文所說，也語焉不詳。

民建聯陳學鋒指出4個已公布選址（兩幅屯門，及上水、元朗）是1萬個單位；但同時，在立法會房屋事務委員會上，當田北辰質疑過渡屋「同心村」即使租金低廉、環境較好，惟只得約六成入住率，因地處偏遠，擔心簡約公屋無人住，何永賢就說「簡約公屋3萬個單位中，新界區只佔3000多個單位」。那麼屯門、上水、元朗是不是新界？如果是新界，是1萬個定3000個單位？

何永賢又透露，「將在下月工務小組提交更多詳情」，並「正物色餘下兩萬伙單位選址，擬鎖定九龍及港島3至4幅用地」。3至4幅市區地，可以興建2萬伙，即每幅地5000伙，那些地是巨無霸地王級數。即使3至4幅用地不是全供應2萬伙，在市區要找那麼多供應，恐怕很困難，懷疑是問發展商借地，未傾好條款，所以未能透露。在這些問題上，最後跟發展商交換了多少條件？無人知。

何永賢說好心急，想一次過申請320億元撥款，但其他土地還未物色好，也沒有詳情。正常情况，應找到地才逐筆通過撥款，讓立法會議員履行監督職責。反正立法會已無反對派，要過撥款應該不難，心急不等於無視交代與問責程序。

KPI促使官員做「大白象」 慷市民之慨為官員砌CV

簡約公屋亦揭示了KPI（關鍵績效指標）制度的缺點。KPI制度要求官員在考核期內有所表現，否則後果難料。好處是可以鞭策他們達到一些目標；壞處是可能會逼着官員利用地方的資源，去籌謀自己的升官發財。中國大陸不同省市都沿用這種制度，官員在任的數年內，他們會大力發展、收鄉村地、起樓起基建等等，務求幾年內「條數做得靚」就可以升官了。後遺症是有些發展可能並不符合成本效益，並不適合當地居民。官員只是過客，但當地居民就要承受官員所做的一切，不論好壞。

現在的情况是，由於5年內房屋局都好難有所表現，因為5年內的公屋已經計劃好一步一步興建，現在再去處理5至10年後的土地，就顯得不起眼，到卸任時都沒有實質產出。於是官員可能選擇在短時間用昂貴金錢做一些成績出嚟，但是否符合香港居民利益、政策邏輯及成本效益，就不一定。而官員為了取得亮麗政績，不惜工本，但稅就要市民分擔，這是慷市民之慨。此外，簡約公屋需要增加36個專業職系、技術人員等，是壯大何永賢建築署「勢力」，似乎也對她自己有利。

港房屋政策無延續性

這個制度非常奇怪。獨裁政體比民主好的地方是目光較長遠，可以好好盤算以後的發展，做出長遠最適合的決定。民主政體正正就是幾年一個選舉，令政策延續性有問題，也很難做出長遠規劃，上屆做的，一換政黨下屆就會推翻。觀乎曾蔭權的「置安心」、梁振英的「港人港地」，都沒有延續性。甚至林鄭月娥拿高爾夫球場的土地建公營房屋，現在又有人倒轉來說要反對。

房屋問題是長遠的，這個簡約公屋得5年貨仔是短期攻略。一個政府永遠都在做短期的事，換了下一屆官員，又再做其他短期的事。獨裁政府的政策優勢為何？

香港真的很有錢，有錢得那麼多人住劏房，然後還要用90萬元一間再解決他們的問題。香港倒退到上世紀六七十年代要建什麼中轉屋類似的簡約公屋，已經醜出國際，造價還要那麼高昂，真是無奇不有。

註：立法會CB(1)847/2022(01)號文件

作者是香港大學經管學院講師

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[阮穎嫻]