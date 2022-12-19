特區政府：回應曾志豪之評論

就防疫抗疫措施方面，政府發言人強調，政府一直本着科學為本、精準抗疫、風險可控、便民利民的精神，因應疫情發展適時調整各項措施。最近撤銷市民進入處所時必須掃描「安心出行」場所二維碼的要求也是基於同一考量。同時，「安心出行」流動應用程式內用作儲存「疫苗通行證」、「檢測登記碼」和檢測紀錄等的功能會繼續有效配合現行的不同防疫抗疫措施，因此刪除「安心出行」流動應用程式將會無法使用這些重要功能。一些言論把不用掃描「安心出行」二維碼與刪除「安心出行」流動程式混為一談，並不可取。發言人呼籲巿民繼續善用該流動應用程式，政府亦會繼續因應疫情的最新發展，按照科學數據分析等因素，持續精準地調整和優化防疫抗疫措施，讓市民的日常生活和經濟活動在風險可控的情况下繼續有序復常。

發言人說：「作者認為網絡搜尋引擎有運作演算原理，政府官員要求Google更改搜尋結果不是科學精神，突顯作者雖自稱時事評論員，卻未能清楚認知事情的嚴重性。事實是中華人民共和國國歌只有一首，就是《義勇軍進行曲》，是中華人民共和國的象徵和標誌，所有人都應當尊重和維護國歌，這是大是大非問題。任何人企圖用其他歌曲去混淆，都是不對的。作者借用其他例子，企圖與是次損害民族尊嚴的事件相提並論，引喻失義，必須指正。」

「每個網絡搜尋引擎都有其獨特演算法，但當這些自動的演算法令至出現將一首和『港獨』示威有密切關連的歌曲錯誤顯示為國歌時，予以糾正是應有之義。而據我們理解，有關網絡搜尋引擎亦有能力移除錯誤信息。我們會繼續跟有關網絡搜尋引擎進行交涉，以糾正相關錯誤。」

發言人說：「作者接連在《明報》這平台發表誤導、偏頗評論，特區政府對此表示遺憾。」

（編者按：標題為編輯所擬）

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[特區政府]