徐雪藍，鍾婉儀：自住居所的個人稅務扣除

筆者期望財政司長陳茂波先生能夠在2023/24年度預算案中，考慮適時優化各項房屋相關措施和個人稅務扣除，為有需要的市民提供更多實質支援，以保障他們的基本生活。

扣除首置者印花稅 有助減「上車」壓力

特區政府在今年2月公布的財政預算案中，推出放寬樓宇按揭成數（首置者購入1000萬元或以下住宅單位，可承做最高九成按揭）等措施協助市民置業。本港樓價雖有下跌趨勢，但仍處於偏高水平，對普遍市民來說，買樓實不是一件易事。買家除了要繳付首期外，印花稅亦是「上車」的其中一項重要成本。

現時，印花稅是不能在薪俸稅或個人入息課稅中扣除。若港府能夠向屬於香港永久居民的首置買家，就購買首置單位成為自住居所而付出的印花稅，提供一次過的印花稅扣除，並以20萬元為上限，相信有助減輕市民的「上車」壓力。

此外，受美國加息周期影響，現時供樓利息不斷上升，供樓人士財政壓力相對增加。以往年供樓利息支出比較，今年所需付的利息支出可能已經翻倍。現時香港納稅人可從應課薪俸稅入息或個人入息課稅中，享每年最多10萬元的居所貸款利息扣除，年期為20個課稅年度（以2017/18課稅年度起計）。如果政府可考慮上調居所貸款利息扣除至15萬元一年，年期同上，相信對大部分需要供樓的納稅人，都會是一個好消息。

筆者寄望港府在完善長遠政策的同時，也能推出更多短期紓困措施，落實解決住屋問題，並回應市民急切所需，體察民情，為香港市民帶來真正福祉。

作者徐雪藍是德勤中國稅務總監，鍾婉儀是德勤中國高級稅務經理

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[徐雪藍，鍾婉儀]