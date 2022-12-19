鄭立：Google拒改搜尋結果 港府可怎樣應對

作為香港的政府，自然有義務保護香港人的脆弱感情；對於有關訴求，必須堅持到底，不能放棄。當對方不願意合作時，香港政府必須尋求各種方法去令對方合作，必須想出方法改變對方立場。

借鏡馬斯克做法

關於這件事，可參考最近馬斯克（Elon Musk）為了「匡正」推特（Twitter）的輿論，全面收購該公司。他上任之後，整頓上下人事，公開了部分內部問題，並修改輿論政策，解禁了該公司曾查禁的美國前總統戶口，引起舉世矚目。這實在是很好的案例。

故香港政府亦能照辦煮碗，考慮將Google這公司買下來。只要把該企業收購並控制，香港人成為該公司的大股東、大老闆時，香港政府就有權控制其搜尋結果，並匡正一切不正確的資訊。

要如何得到這麼多的資金？如有需要，香港政府可在符合法律要求下動用預算，並利用《緊急法》，規定全港的強積金不准投資在Google以外的任何東西，再強制全港銀行及資產擁有者全力融資。以法律動員全港之力去收購，直至香港成為該公司的大股東為止。

該公司的盈利與成長能力都非常良好，它的表現比起香港大部分強積金都優秀。此收購不僅能保障香港人的感情不受傷害，還理應可以大幅提升強積金的退休保障能力，達至全港財務自由，甚至進而左右全球輿論，實為一石多鳥之計也。

作者是專欄作家

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[鄭立]