管浩鳴：為真心悔改的年輕人 給予重生機會

根據保安局數字，截至今年8月31日，共有10,279人因反修例相關行為被拘捕，2893人被檢控，約佔28%；18歲以下被捕者有1754，被檢控的有517人。已完成司法程序的案件有2044宗，當中約八成（1631人）須承擔法律後果，包括定罪被判刑、社會服務令、感化令、經法庭簽保守行為等。須承擔法律後果者，被捕時為18歲以下的有353人。有社會服務機構的調查顯示，大約六至七成參與反修例動亂服刑的年輕人，有深感懊悔表現，相信他們重犯機率較低。

年輕一代意識形態存在偏頗

年輕人為什麼會犯錯？公眾普遍認為可能他們人生閱歷不夠，受同輩唆使，甚或傳媒及網絡的影響，都令年輕人走上反社會的道路。然而筆者認為最深影響的，還是教育層面。

過去一段長時間，教育下一代的模式都較着重知識傳遞。教師傳播各式各樣技能，學生學有所成後用於職場及日常生活當中；惟對於國家的民族意識、道德倫理等方面的傳授，卻較貧乏，導致接觸的機會亦大大減少。加上泛民主派一直爭取西方「糖衣毒藥」的普選制度，使年輕一代的意識形態存在偏頗。

過去的已成過去，香港「完善選舉制度」後，在「愛國者治港」原則下，筆者相信政府及社會各界都會加強大眾對國家大政方針和發展趨勢的認知，提升年輕人的國際和國家視野，促進他們對長遠及重大政策的理解和支持。

社會復和之路 仍需漫長過程

對於「懲」與「教」，確是缺一不可。筆者尊重法庭對案情嚴重的予以重罰，但如將大量犯輕微罪行，例如參與非法集結案件加快處理，讓青年免受等候和牢獄之苦及留有案底，也可以疏導行政和司法部門的壓力；不過前提是，這些青年須面對加長的社會服務令和簽保守行為，以及必須接受家庭和社區關係重建支援，以表達他們跟各方修好的意願。

人非聖賢，孰能無過。有真心悔改之心的年輕人，都應該得到幫助，但基本原則和底線是年輕人要守法和愛香港。有誰希望自己的家園破碎？筆者冀望社會更關愛他們，給予他們更生機會，讓他們得以被接納，重拾自信與盼望，使他們能重新規劃人生與未來。事實上，社會仍有一定程度的撕裂，市民的內心需要時間療傷，復和之路仍然需要一個漫長過程；但相信政府和民間對更生工作的態度一致，盡力幫助有需要的年輕人重投社會。

作者是立法會議員

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[管浩鳴]