曾志豪：以科學讓Google安心出行

香港最近發生的事，證明我們需要「賽先生」。

「安心出行」完成歷史任務，表面當然是好消息；但問題是，這個決策過程充滿政治計算，偏偏欠缺科學論證。例如，現在每日新冠確診數字破萬，而且徘徊不下，當局都說比起過去的高峰期還要高。當日盧寵茂批評「躺平」政策是「共赴黃泉」時，每日確診數字不過數千。那為什麼現時確診數字比「共赴黃泉」論還要高的時候，卻突然放棄盧局長推崇備至、好有用的安心出行？甚至，數日前回應記者，還說會繼續維持安心出行。這短短數日時間，有什麼重大變化令局長「打倒自己」，突然取消呢？

其實大家很清楚，就是與大陸的「新十條」，包括不再檢查健康碼的措施有關。所以問題來了——我們的防疫政策，是否只能緊跟中央？中央緊，我們緊；中央放寬，我們才能放寬？

盧寵茂還曾堅持香港「防疫政策毋須跟從內地」，究竟防疫路上，還有「一國兩制」的空間嗎？如果沒有，則今天取消安心出行就不值得慶賀，因為香港防疫是「跛腳前行」。防疫政策最有發言權的本應是醫療專家，但這些專家早在幾個月前已經要求港府取消無用的擾民政策，卻被冷待閒置。只有「官大一級嚇死人」的上級出聲，下游才有反應。如果防疫政策揣摩上意，這已經不是科學，市民真的無法安心出行，誰知下一次是鬆是緊？

Google搜尋出現「錯誤香港國歌」亦是如此。科學精神，便是了解網絡搜尋引擎的運作演算原理，從中找出解決方法；但現在各級官員都殺氣騰騰，差點便想捉拿科技公司歸案，甚至希望Google更改搜尋結果。可是搜尋引擎本來就只是反映網上的生態環境，譬如你在搜尋器輸入「太子站」，出來的結果許多都跟2019年「831事件」有關，保安局長鄧炳強肯定相當不滿意，難道你又要求Google更改結果，要令「太子站」變回普通車站名稱嗎？這就是不科學的精神，就像取消安心出行一樣，只講結果，不問原因；不能安心，只能擔心。

科學家愛恩斯坦說：「直覺是上天的恩賜，理性則是忠實的僕人。然而我們營造的社會，卻把榮耀歸給僕人，遺忘了恩賜。（The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.）」香港需要的是僕人還是主人？

作者是時事評論員

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[曾志豪]