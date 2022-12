曾志豪：以科學讓Google安心出行

香港最近發生的事,證明我們需要「賽先生」。

「安心出行」完成歷史任務,表面當然是好消息;但問題是,這個決策過程充滿政治計算,偏偏欠缺科學論證。例如,現在每日新冠確診數字破萬,而且徘徊不下,當局都說比起過去的高峰期還要高。當日盧寵茂批評「躺平」政策是「共赴黃泉」時,每日確診數字不過數千。那為什麼現時確診數字比「共赴黃泉」論還要高的時候,卻突然放棄盧局長推崇備至、好有用的安心出行?甚至,數日前回應記者,還說會繼續維持安心出行。這短短數日時間,有什麼重大變化令局長「打倒自己」,突然取消呢?

其實大家很清楚,就是與大陸的「新十條」,包括不再檢查健康碼的措施有關。所以問題來了——我們的防疫政策,是否只能緊跟中央?中央緊,我們緊;中央放寬,我們才能放寬?

盧寵茂還曾堅持香港「防疫政策毋須跟從內地」,究竟防疫路上,還有「一國兩制」的空間嗎?如果沒有,則今天取消安心出行就不值得慶賀,因為香港防疫是「跛腳前行」。防疫政策最有發言權的本應是醫療專家,但這些專家早在幾個月前已經要求港府取消無用的擾民政策,卻被冷待閒置。只有「官大一級嚇死人」的上級出聲,下游才有反應。如果防疫政策揣摩上意,這已經不是科學,市民真的無法安心出行,誰知下一次是鬆是緊?

Google搜尋出現「錯誤香港國歌」亦是如此。科學精神,便是了解網絡搜尋引擎的運作演算原理,從中找出解決方法;但現在各級官員都殺氣騰騰,差點便想捉拿科技公司歸案,甚至希望Google更改搜尋結果。可是搜尋引擎本來就只是反映網上的生態環境,譬如你在搜尋器輸入「太子站」,出來的結果許多都跟2019年「831事件」有關,保安局長鄧炳強肯定相當不滿意,難道你又要求Google更改結果,要令「太子站」變回普通車站名稱嗎?這就是不科學的精神,就像取消安心出行一樣,只講結果,不問原因;不能安心,只能擔心。

科學家愛恩斯坦說:「直覺是上天的恩賜,理性則是忠實的僕人。然而我們營造的社會,卻把榮耀歸給僕人,遺忘了恩賜。(The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.)」香港需要的是僕人還是主人?

作者是時事評論員

[曾志豪]