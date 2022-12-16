梁寶龍：長貧工的汗與血——工會與退休保障

英國古典經濟學家Adam Smith在《國富論》（An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations）一書指出，工資是工人從事勞動生產後的報酬，工資金額最低標準至少需要足夠維持工人的基本生活開銷；在大多數情况，工資還要稍稍超過維持生活費用的程度，否則勞動者就不能建立自己的家庭，甚至傳宗接代（勞動力的延續）。

上述工資要求，只是符合一般人道標準的最低要求（註）。德國政治經濟學家Karl Marx則指工資是分配問題。

在外國，退休保障基金必有工會代表在內監管，它們視退保是工會重要工作之一環，這是現今香港工會忽視了的工作。我們希望各工會能夠重視這一議題，保衛工人應有權益。

轉個角度來看分配問題，在現今香港《稅務條例》中，機器有折舊的報稅；辛勞了半生的工友，難道沒有如「折舊」的退休金嗎？

退保不止是老人家的事

部分人以為退保只是簡單的養老措施而已。讓我們細想一下，當這筆基金累積了一定金額時，總金額是很龐大的，會在金融市場中有舉足輕重的地位，為社會再次創造財富，所以工會要代表工人在內監管，以減低工人投資風險。要監察這些基金，以防出現如強積金般高收費、低回報的情况，避免工人辛勞得來的金錢被「陰乾」，或如國內某些官員任意挪用社會保障基金的違規行為，變相強搶民間財富。

年輕人或許視退保是老人家的事，與自己無關。但從多角度來看這問題，老人家如退休後經濟能力不足而令生活不穩定，在現今香港的社會保障制度下，很大機會要重投勞動力市場，找工作再以勞力換取金錢來自保。在這樣的情况下，勞動力市場上職位空缺數量就會減少了。相對來看，年輕人能夠選擇的工作崗位也就少了，即是能找到工作的機會相對減少。所以年輕人支持退保，就可以間接保障自己目前的工作職位。如此為人為己、雙方得益的事，何樂而不為？

况且，生老病死是人生必經的事。表面上看，工人年輕時向退保供款是養長者（卻有人胡說是幫別人養父母）；深入來看，就是為自己將來的退休生活籌謀。當你們自己退休後，退保金正是保障你們家庭生活安穩的支柱。

又從另一角度來看這問題。現在香港托兒服務嚴重不足，部分年輕人在這問題上仍要父母扶持，要求家中長者幫手照顧孫兒。如果家中長者經濟不穩定時，他們要為金錢忙碌和受困擾，可能沒有時間幫你「湊仔女」。在這憂慮心情下，照顧你的兒女時亦可能不專心。反過來看，在退保制度下的長者，沒有經濟憂慮，能夠更專心照顧小孩子，讓小朋友在愉快環境下開心健康成長。

維護自己利益

工會是工人自己的組織，團結工人以集體力量來維護自己應得的權利和利益，以及分配所得。這權益和分配，包括目前和未來的——爭取最低工資、標準工時和職業安全健康等，是目前應得的權益和分配；退休保障，就是未來應得的分配。工會是最能了解工友目前和將來需要的組織，除了為工人爭取最好的現今生活和工作環境之外，也要為工人構建美好的遠景，即退保制度下無憂無慮的個人退休家庭生活，以及和諧群體生活的社會環境。

工會要全面和深入了解工友的退休生活需要，鼓勵會員將自己的需要說出來，及收集整理他們對退休生活要求的意見。工友們！工會是我們工人集結力量和公開表達自己要求的最佳工具。在現今政治環境下，工人為未來會老去的自己爭取應得的退保，可否寄望於立法會議員？

工會是社會團體之一，其功能是在社會結構中，代表受僱者爭取政治權利和經濟利益。現今立法會議員中，仍有數人是有集團工會背境的，他們也曾就退保問題發言。在這情况下，非這些集團工會的其他工會，同意他們的言論嗎？不論同意與否，我們必須踴躍表態，表示反對或支持，代表自己工會的會員說出我們的退保立場和意見，以促使他們按我們會員自己的共同意願，向政府表態及依此行事，為我們的會員服務。

從分析退保問題來看，我們可以看到社會問題是一環扣一環，一個問題解決了，全部問題就能輕易解決或自動解決。反過來看，一個問題解決不了，也會產生另一個解決不了的問題，問題也就愈來愈多，難以解決。

工會有責任關心公民養老需要

在全球化下，全球各國和地區互相依賴的唇齒關係，可見一斑。由於人口日漸老化，工會更需要結合老中青等不同年齡層的工人，及不同工種的藍／白領工人力量。

我們工會人除了專注就業人口外，也要關注非就業人口、老去的非經濟活躍人士、家庭勞動者（如主婦）和重度殘疾者的養老需要，這是強積金做不到的缺口。以上人士，或許是我們會員的家庭成員。工會人不止要關心會員，更要關心會員的家庭成員，不少工會在助學方面已經工作了數十年。因此，工會也有責任關心整體公民的養老需要，即全民退保。

社會問題層層疊疊、盤根錯節、錯綜複雜、互為因果。設立退保制度，就可解決一籃子社會問題。

註：亞當．斯密（Adam Smith），《國民財富的性質和原因的研究．上卷》，1974年，商務印書館，頁58至80

（「退保政策前路」系列 四之四）

作者是個人及社區服務行業職工總會副理事長

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[梁寶龍]