梁寶龍：長貧工的汗與血——工會與退休保障

英國古典經濟學家Adam Smith在《國富論》(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)一書指出,工資是工人從事勞動生產後的報酬,工資金額最低標準至少需要足夠維持工人的基本生活開銷;在大多數情况,工資還要稍稍超過維持生活費用的程度,否則勞動者就不能建立自己的家庭,甚至傳宗接代(勞動力的延續)。

上述工資要求,只是符合一般人道標準的最低要求(註)。德國政治經濟學家Karl Marx則指工資是分配問題。

在外國,退休保障基金必有工會代表在內監管,它們視退保是工會重要工作之一環,這是現今香港工會忽視了的工作。我們希望各工會能夠重視這一議題,保衛工人應有權益。

轉個角度來看分配問題,在現今香港《稅務條例》中,機器有折舊的報稅;辛勞了半生的工友,難道沒有如「折舊」的退休金嗎?

退保不止是老人家的事

部分人以為退保只是簡單的養老措施而已。讓我們細想一下,當這筆基金累積了一定金額時,總金額是很龐大的,會在金融市場中有舉足輕重的地位,為社會再次創造財富,所以工會要代表工人在內監管,以減低工人投資風險。要監察這些基金,以防出現如強積金般高收費、低回報的情况,避免工人辛勞得來的金錢被「陰乾」,或如國內某些官員任意挪用社會保障基金的違規行為,變相強搶民間財富。

年輕人或許視退保是老人家的事,與自己無關。但從多角度來看這問題,老人家如退休後經濟能力不足而令生活不穩定,在現今香港的社會保障制度下,很大機會要重投勞動力市場,找工作再以勞力換取金錢來自保。在這樣的情况下,勞動力市場上職位空缺數量就會減少了。相對來看,年輕人能夠選擇的工作崗位也就少了,即是能找到工作的機會相對減少。所以年輕人支持退保,就可以間接保障自己目前的工作職位。如此為人為己、雙方得益的事,何樂而不為?

况且,生老病死是人生必經的事。表面上看,工人年輕時向退保供款是養長者(卻有人胡說是幫別人養父母);深入來看,就是為自己將來的退休生活籌謀。當你們自己退休後,退保金正是保障你們家庭生活安穩的支柱。

又從另一角度來看這問題。現在香港托兒服務嚴重不足,部分年輕人在這問題上仍要父母扶持,要求家中長者幫手照顧孫兒。如果家中長者經濟不穩定時,他們要為金錢忙碌和受困擾,可能沒有時間幫你「湊仔女」。在這憂慮心情下,照顧你的兒女時亦可能不專心。反過來看,在退保制度下的長者,沒有經濟憂慮,能夠更專心照顧小孩子,讓小朋友在愉快環境下開心健康成長。

維護自己利益

工會是工人自己的組織,團結工人以集體力量來維護自己應得的權利和利益,以及分配所得。這權益和分配,包括目前和未來的——爭取最低工資、標準工時和職業安全健康等,是目前應得的權益和分配;退休保障,就是未來應得的分配。工會是最能了解工友目前和將來需要的組織,除了為工人爭取最好的現今生活和工作環境之外,也要為工人構建美好的遠景,即退保制度下無憂無慮的個人退休家庭生活,以及和諧群體生活的社會環境。

工會要全面和深入了解工友的退休生活需要,鼓勵會員將自己的需要說出來,及收集整理他們對退休生活要求的意見。工友們!工會是我們工人集結力量和公開表達自己要求的最佳工具。在現今政治環境下,工人為未來會老去的自己爭取應得的退保,可否寄望於立法會議員?

工會是社會團體之一,其功能是在社會結構中,代表受僱者爭取政治權利和經濟利益。現今立法會議員中,仍有數人是有集團工會背境的,他們也曾就退保問題發言。在這情况下,非這些集團工會的其他工會,同意他們的言論嗎?不論同意與否,我們必須踴躍表態,表示反對或支持,代表自己工會的會員說出我們的退保立場和意見,以促使他們按我們會員自己的共同意願,向政府表態及依此行事,為我們的會員服務。

從分析退保問題來看,我們可以看到社會問題是一環扣一環,一個問題解決了,全部問題就能輕易解決或自動解決。反過來看,一個問題解決不了,也會產生另一個解決不了的問題,問題也就愈來愈多,難以解決。

工會有責任關心公民養老需要

在全球化下,全球各國和地區互相依賴的唇齒關係,可見一斑。由於人口日漸老化,工會更需要結合老中青等不同年齡層的工人,及不同工種的藍/白領工人力量。

我們工會人除了專注就業人口外,也要關注非就業人口、老去的非經濟活躍人士、家庭勞動者(如主婦)和重度殘疾者的養老需要,這是強積金做不到的缺口。以上人士,或許是我們會員的家庭成員。工會人不止要關心會員,更要關心會員的家庭成員,不少工會在助學方面已經工作了數十年。因此,工會也有責任關心整體公民的養老需要,即全民退保。

社會問題層層疊疊、盤根錯節、錯綜複雜、互為因果。設立退保制度,就可解決一籃子社會問題。

註:亞當.斯密(Adam Smith),《國民財富的性質和原因的研究.上卷》,1974年,商務印書館,頁58至80

(「退保政策前路」系列 四之四)

作者是個人及社區服務行業職工總會副理事長

