陳帆川：所謂「網民瘋傳」 是否媒體自己瘋傳？

內地短片分享平台「抖音」海外版TikTok熱潮席捲全球青少年，但也爆出大量醜聞，英美都有家長控訴該平台有影片教唆小孩自殘甚至尋死。媒體爭相報道TikTok上無日無之鼓吹的惡行，包括學生掌摑老師、用咳藥水煮雞，甚至壞事做盡以達至連「地獄都唔收」的「挑戰」（challenge）遊戲。

TikTok確實被痛失子女的家長相繼告上法庭，然而坊間盛傳的許多所謂教壞年輕人的「挑戰」影片，很多屬子虛烏有，包括上文提及的幾項聳人聽聞的「挑戰」。

研究互聯網文化多年的美國阿拉巴馬大學數碼媒體科技助理教授Jessica Maddox，將這種把社交媒體妖魔化的現象，歸咎於道德恐慌（moral panic），即大眾以訛傳訛，將某人或某事愈描愈黑，以致過度憂心其對於社會價值的危害。

美國媒體今年9月鋪天蓋地報道TikTok用家流行以咳藥水煮出「眼睏雞」，美國食品及藥物監管局隨即發聲明警告大眾不要仿效。但Maddox發現，所謂的「TikTok瘋傳」，其實沒有發生過；煮「眼睏雞」不過是2017年出現在網絡論壇上的一個老笑話。

《華盛頓郵報》今年3月獨家報道，facebook曾聘請一家共和黨諮詢公司，散播虛假的TikTok「挑戰」，促使媒體以訛傳訛地報道TikTok上各式各樣的危險「挑戰」，以抹黑這家競爭對手。Maddox直言：「媒體被耍了。」

對新科技的道德恐慌

筆者數年前也曾被公司指派，撰寫一篇有關「藍鯨自殺遊戲」的報道，內容是「網絡瘋傳」一個自殘遊戲，令全世界很多年輕人自尋短見，並在送命前離奇繪畫藍鯨。但經求證後，該遊戲的真實性根本無從稽考，更莫說瘋傳。時至今天，在Google上搜尋「藍鯨遊戲」，仍然出現大量報道，指遊戲令過百名年輕人喪命云云。

大家看新聞報道談到「網民瘋傳」，首先便應懷疑瘋傳的是網民，還是媒體自己。道德恐慌除了被套用在社交媒體，亦在很多新科技上出現，例如現在每逢談到人工智能，大家仍然會關心人工智能會否如荷李活電影一樣，因討厭人類而導致世界末日。

TikTok與其他社交媒體一樣，毫無疑問地充斥大量無聊與低俗透頂的內容。不過主流媒體如果長年無法準確報道新平台新科技，只管向家長販賣恐懼，則只會跟年輕人愈行愈遠。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]