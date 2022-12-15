朱子洛：關愛隊是「關」心建制、「愛」護政權嗎？

不過，局方就現時地區行政檢討的詳情保密得密不透風，亦沒有迹象顯示政府有今年內展開公眾諮詢的意欲。因此現時公眾仍然相當擔心，若日後區議會（或政府所形容的「非政權性區域組織」）被削減資源，或者撥款方式有變，會令市民得到的支援減少。

傳統區議員服務模式 是否即將改變

區議會成立以來，絕大部分區議員都會於區內開設辦事處，除了接受居民的投訴個案，亦會提供不少服務和派發物資。後者的功能正正是關愛隊服務內容。不過，於去年因宣誓引發辭職潮後，政府遲遲未負責任地就出缺議席舉行補選，令逾300個選區一直沒有區議員代表，亦沒有議員辦事處服務居民，造成地區服務真空。

然而，若區議會能夠及時舉行補選，新選出的區議員就可以在區內重新設立辦事處，繼續為居民提供服務。麥局長表示關愛隊是服務架構，區議會則屬諮詢架構，地區關愛隊與區議會職能互不重疊。這觀點顯然是離地萬丈——若然有區議員只會做諮詢而不從事地區服務，必定會被區內選民摒棄，難以於往後區議會選舉中爭取連任。區議員服務區內居民，是獲得區內民意授權的重要一環。當然，若日後倒退至政府委任區議員，又是另一回事了。

行政長官於施政報告表示，已要求民青局聯同政制及內地事務局檢討地方行政，並提出建議，提升基層治理效能。若然未來的建議將「服務」和「諮詢」的職能分開，區議員是否仍能於辦事處提供地區服務？區議員除了擔當代議士外，還有什麼方法建立與居民的連結？再退一步來說，區議員仍否需要與居民連結？若然區議員不競逐關愛隊，在地區行政檢討後，其議辦資源是否仍能用作服務地區？

遴選機制有利益衝突之虞

現時政府考慮以競標方式讓區議員、地區社團、同鄉會等入場競爭，並由政府定奪哪個團體中標。若然區議員入標競逐，將會出現十分尷尬的場面。

在區議會層面，區議員乃擔當監察政府的角色，在地區上監察各政府部門工作，包括食環署的地區潔淨工作、各部門執法工作及地區民政處的統籌工作等。

不過，定奪關愛隊生死的地區關愛隊評審及統籌小組，竟由地區民政專員、警務處、消防處、食環署、社署的代表組成。若然區議員入標，將會帶來嚴重利益衝突；區議員就算不以此身分入標，如果與入標的地區社團或同鄉會等團體有所聯繫，利益衝突的嫌疑亦會揮之不去。在此環境下，這些區議員是否仍能保持着客觀監察政府的角色？

立法會文件顯示，地區民政處會因應區情，為各小區擬備項目綱要，列明必需的服務要求，並訂定關鍵績效指標（KPI），例如服務對象總人次、關愛活動次數、探訪大廈類別等。在這種由上而下的行政模式下，關愛隊是否能夠提供最能惠及當區居民的服務，還是只在離地的KPI下，成為「跑數」機器、為KPI而服務？

再者，關愛隊資助金額有限，平均每月只有3萬多至5萬多元資助，鼓勵團體再自行另覓資源。而麥局長亦表明，關愛隊員只能當義工，不能收取酬津。在義務性質下，如何確保關愛隊員在合約期內維持服務水平，甚至有動力「跑數」達到KPI的要求？當局似乎對於地區團體競逐關愛隊的熱情，有過大期望。倘關愛隊變成地區團體心中的「雞肋」，很難想像他們能夠落心落力服務居民。

慎防關愛隊工作盲點

此外，在遴選機制和不達標時須退還資助款項兩把大刀之下，關愛隊勢將成為一個由政府牢牢掌握生殺大權的隊伍。這些隊伍須嚴格按照政府指示行事，他們能否有效接觸區內持不同政治立場的有需要居民，亦成一大疑問。在以往的地方選舉模式下，建制及民主陣營各有支持者，很多居民亦傾向使用他們所支持陣營的地區工作者所提供的地區服務。在關愛隊模式下，關愛隊若要成為旗幟鮮明的政府「啦啦隊」，又如何有效接觸屬於不同陣營的居民？這些地區服務，若然多了一重政治立場的前設，又是否仍能做到民生為本？

實際上，以上各項難題並非難以解決。在有正常競爭性的區議會，各陣營地區工作者為了開拓地區支持，自有其服務地區的方式。多年以來，區議會擔當地區諮詢角色行之有效，不少前線官員都會私下表示直選區議員的意見貼地有用，只是因本屆區議會建制派大敗，有人卻大肆抹黑其失效，而忘記主因只是政府DQ（取消資格）了大量區議員又不舉行補選，亦不明白選舉勝負乃是民意之體現，有贏有輸兵家常事，硬要用行政手段將民意扭曲，往往只會適得其反，不利香港在一國兩制下的長遠發展。

作者是民主黨民政事務發言人、油尖旺區議會副主席

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[朱子洛]