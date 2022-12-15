黃啟暘：法律歸法律 政治歸政治

釐清歐盟法院涉Google判決

本文無意討論國際體育組織多次錯播香港國歌孰是孰非，但筆者希望指出，關於兩名高級官員所引述的歐盟法院於今年12月8日頒布的判決（ECLI:EU:C:2022:962），有幾點頗值得澄清。

首先，該案處理的法律條文，源於歐盟的《通用數據保障條例》（General Data Protection Regulation），保障對象是活生生的自然人（natural persons），而非公司等法人，遑論其他抽象概念或象徵的尊嚴。

其次，歐盟法院判決的重點，在於如何在個人私隱權和公眾資訊自由之間取得平衡，而非普遍地禁止不準確，甚至可能只是有誤導成分的個人資訊出現在搜尋器上。事實上，歐盟法院（判辭第62段）強調，即使個人資料當事人的權利一般來說比互聯網用戶的興趣重要，但兩者的平衡，仍須取決於每個案例的實際情况，尤其是考慮有關資訊是否牽涉敏感的個人私隱，以及該資訊是否牽涉公眾利益。

當然，正如歐盟法院（判辭第65段）引用案中佐審官（Advocate General）的意見指出，公眾知情權不包括發表或傳送內容包括不止輕微失實個人資料的資訊。然而，搜尋器營運者畢竟並非內容創作者本身，要求前者主動徹查所有搜尋結果中個人資料的真偽，並為此負上全責，既不可取，亦不現實。

網絡搜尋結果排序

反映網民習慣多於內容準繩

因此，聲稱私隱受侵犯的個人有責任提供證據，至少初步確立有關搜尋結果中牽涉的個人資料屬「明顯不準確」（manifest inaccuracy；判辭第68段）。如果受爭議的個人資料的不準確性並不明顯，則搜尋器營運者毋須接受移除搜尋結果的請求，尤其是如果有關搜尋結果可能有助促進攸關公眾利益的政治辯論，就更應給予表達自由和資訊自由更大的比重（判辭第73段）。

個別搜尋結果的排序，很大程度上屬電腦演算結果，反映的是互聯網用戶習慣，多於其內容準確度。再者，香港國歌的爭議既然不涉濫用個人資料，最好的做法，似乎還是法律歸法律，政治歸政治。

作者是獨立法律研究員

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[黃啟暘]