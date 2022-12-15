李立峯：移民、自我審查與港人對社會環境轉變的適應

在學術研究中，移民和自我審查本來是兩個頗不相干的題材，影響兩種行為的基本因素也明顯地會有一些差異，例如經濟條件是影響一個人會否移民的重要因素，但通常跟自我審查關係不大。

不過，筆者上星期在外地出席一個關於香港研究的學術會議，其中一篇由香港城市大學傳播學副教授小林哲郎和美國柏克萊大學政治學博士生陳佩琳發表的文章，就以人們如何適應環境轉變為切入點，同時處理兩個問題，其研究結果也頗為有趣，亦能帶來一些問題和思考方向。

兩種適應環境方法

兩位學者的研究從社會心理學出發，研究的重心概念叫做「次級控制」（secondary control），名稱有點技術性，但其實不太難理解。

心理學研究指出，人們在面對自己不喜歡的環境時可以有兩種取態：第一是積極嘗試改變環境；第二是接受現實，不嘗試改變環境，而嘗試改變自己去適應環境。前者被稱為初級控制（primary control），後者被稱為次級控制。例如一個人患上絕症，他可以嘗試積極地接受治療、對抗病魔；但若治癒的可能性真的不大，他也可能需要接受現實，思考如何更有意義地度過餘生。

固然，這例子也可以說明兩點。首先，初級控制和次級控制不是非此即彼的東西，在某些情况下，人們可以既嘗試改變環境，也嘗試調整心態，至少在環境並未改變之前，嘗試適應當下的現實，就像一個積極對抗病魔的人，也可以同時調整心態面對「未必能成功治癒」的「現實」。第二，人們的選擇有時可能的確只剩下次級控制，就像當一個疾病真的在科學上屬「無得醫」的話，問題就只在人們能否調整心態。

兩位學者的研究重點放在次級控制之上，問題是香港人在面對過去兩三年的社會轉變時，會否作出心態和行為上的調整，以適應新環境；而這種對環境的適應傾向，跟移民意欲及言論上的自我審查又有什麼關係。

言論收斂 是對香港「新常態」的調節方式

該研究採用的是兩個分別於2020和2021年展開的網上調查，值得一提的是研究對「次級控制」的測量方法，是心理學中一個叫做「彈性目標調整」的量表，受訪者被問到會否同意如「當所有事情都變壞時，我通常能夠找到正面的地方」和「當面對令人失望的情况時，我會提醒自己生命中還有其他東西同等重要」。從這些測量方式亦可見，所謂次級控制，主要就是一種面對逆境時調整心態的傾向。

研究結果方面，簡單地說，就是次級控制跟移民意欲有負相關，跟自我審查則有正相關。亦即是說，愈不會在面對不如意境况時嘗試調整心態的人，愈有可能考慮移民。這大抵展示了不少香港人的移民決定，背後存在着一種心境，就是不想改變自己去遷就自己很不願意接受的社會轉變。另外，愈具備在面對不如意境况時嘗試調整心態傾向的人，愈有可能自我審查。這代表了在言論上的「收斂」，的確是一種對香港社會「新常態」的調節方式。

這個研究的優點，除了是它在研究方法上處理得不錯之外，更重要是它點出了一個值得香港社會的觀察者和研究者關心的主題。其實，對環境的適應、去留的抉擇，以及言論上的妥協三者的互相扣連，除了在廣大社會上存在之外，在個別行業中也特別明顯。

這裏所指的「去留」，不一定指是否離開香港，而是指是否離開特定行業。例如過往通識科的教師，或專業媒體中的記者，當遇上行業的巨大轉變時，是否選擇離開，就很大程度上涉及能否適應新環境、是否願意適應新環境，以及是否願意在新環境中做多少的妥協等問題。

適應環境轉變 背後有社會過程

不過，在兩位學者的研究以外，至少有3點是值得多加探討的。第一，兩位學者的研究從心理學出發，次級控制被視為一種相對穩定的性格特徵，有些人比起另外一些人在性格上較傾向願意適應環境轉變。但其實人們是否願意適應環境轉變，及如何適應環境轉變，也往往涉及社會論述的建構和人際間的討論與互動。換句話說，所謂次級控制，除了是個人心理之外，背後也有一個社會過程。

第二，兩位學者的研究從實證角度出發，本身不涉及關於「應然」問題的討論。人們是否應該放棄改變環境，純粹去適應環境？是否當人們開始嘗試適應轉變時，就是「妥協」？當人們改變自己去適應環境時，是否應該也有一些「底線」？尤其是如果自我審查都是適應環境的一種方法時，那是否代表人們要重新思考自我審查的可接受程度？這些都不是實證取向的社會心理學所處理的問題，惟放到人們的實際處境和社會討論中，這些可能才是更令人關心的討論題材。

第三，跟上面的問題緊密相關的是，到底所謂改變自己去適應環境，實際上涉及的是什麼，而最終的目的又是什麼？從心理學和實證研究角度出發，次級控制的目的，大抵就是讓人能夠在個人心境上較為舒適，不用每天在困苦和焦慮中過日子。但對很多人來說，尤其是對身處特定行業或制度的人來說，適應的目的，可能是現實利益的考量，是為了做個「識時務」的人，但亦可能是盡力在可能的範圍內維持某些價值，在可能的範圍內去做某些重要工作。

人們嘗試適應環境時的目的是什麼，會影響人們所採用適應環境的方式，以及跟環境妥協的程度，從而會影響到人們在適應環境後出現的整體效果。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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[李立峯]