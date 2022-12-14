李宇陽：新冠不可怕 勿讓疫症變「疫政」

上月24日起，以新疆烏魯木齊火災事件及事後新聞公關為導火線，隨即引發來自全國多個城市的居民、多所高校的學子，抗議現行防疫手段的「白紙運動」，一時間成為海內外熱議話題。令人較為驚訝的是，也許迫於民意和政策執行的壓力，不少內地一二線城市開始轉變過往防疫政策，新華社近日更發文指出，「最困難的時期已經走過，現在奧密克戎（Omicron）病毒致病力在減弱，我們的應對能力在增強」；亦有內地專家稱Omicron導致肺炎或重症比例低於流感。種種迹象，是否預示着中國內地開始默認走向放開？

事實證明，在Omicron未侵襲內地之前，中國內地所堅持的嚴格「清零」政策、短時間內封城圍堵、全民強檢是有效的，並在與外界脫鈎的情况下，經濟亦曾一度正增長。香港在第五波疫情最嚴峻階段，亦有不少人建議本港採用此辦法隔絕傳播鏈，控制疫情。但自今年3月過後，Omicron變異株極強的傳播能力，似乎打斷了這種中國模式的優越性，令不少內地城市的防疫體系措手不及，其中以上海封城為代表。「清零」還是「共存」，成為熱論話題。

然而「白紙運動」的出現，是否有境外反華勢力煽動參與、是否屬於「顏色革命」，需待國家官方的調查公布，我們不得而知，亦不應該過早猜測定論，因有不少在港留學的內地生亦有表態悼念烏魯木齊火災遇難者。惟筆者寄望，在如今內外大環境突變的情况下，中國不能亂，內部一旦亂了，就正中外國勢力的下懷。不過當此運動呈骨牌式在不同高校傳播發生，當局有必要重視。

年輕人意見 應要重視

為何這群「Z世代」（「千禧寶寶」）年輕群體會出現抗議心態？儘管他們出生並成長於安逸的社會環境、中國經濟增速最快的時期，但不可否認的是，過去3年這群學生亦是疫情下犧牲最大的群體之一 ——封控、隔離、網課佔據了他們學生生涯大部分時間，再加上經濟倒退、社會內捲，中國內地年輕人失業率上升至20%，以致有不少人調侃，畢業即失業，青春才幾年，疫情佔3年。我相信在這次事件後，社會整體的維穩體系將會進一步加強，但年輕群體的怨氣或者意見，應該要得到重視及紓緩，2019年的香港就是一個警示參考案例。

「利維坦」管控模式

難免各地各自為戰

惟為何中央曾多次強調的防止防控簡單化、禁止「一刀切」、堅決整治「層層加碼」，部分地方政府仍然我行我素，繼續嚴格管控甚至過度防疫，以致造成一系列次生災害，令民意對防控手段逐漸到達一個臨界點？筆者認為，這絕非上令下達的脫鈎，而是整個官僚體系中，「利維坦」（Leviathan）式管控模式無可避免的情况。

可以說，中國幅員遼闊，行政區域廣泛，不同體量、地理位置的城市，對防疫抗疫早已形成一套適合自身所在地的做法。尤其是疫情以來，地方官員的政績考量標準一度完全告別了過去以經濟建設為中心、「唯GDP（本地生產總值）論英雄」的經濟績效合法性來源；如何達至並長期保持「社會面完全清零」，不約而同已成為各地方政府執政的默契。這也是為何香港長期無法與內地通關的根本原因——兩地防疫手段不一、檢測Ct值（病毒量）標準不同，一旦放開，廣東將會首當其衝受到影響，除非地方大員不想保護自己的烏紗帽。

但筆者較為擔憂中央現時的防疫要求，各地方政府會否在執行上仍然有所保留。有意思的是，浙江省委宣傳部早前發文稱「人民至上」不是「防疫至上」，並衝上內地微博熱搜第一的位置；上海、武漢、重慶、廣州、深圳和成都等大城市，均有放寬的迹象。但與此同時，山東陸續投資超過230億人民幣興建永久方艙醫院，引發爭議與憂心。未來內地會否放棄清零政策、全國各地防疫手段會否變成「一盤棋」而非各自為戰，仍然是一個未知數。而香港現行的防疫舉措及成效能否成為內地當局參考驗證的模式，亦有待觀察。

實事求是以人為本 社會可彈性向前

此篇是筆者本年度最後一篇文章，感謝各位讀者2022年的閱讀與支持。衷心希望我們的國家能早日擺脫疫情、社會恢復如常，也希望香港與內地能夠早日順利通關，令分隔兩地的家人團聚。疫情3年來，我們的國家不容易，香港社會亦失去很多；惟毫無疑問，新冠病毒將會與人類長期共存，各位仍需自我保重。同時，亦如武漢疫情的「吹哨人」李文亮醫生生前所言，「一個健康的社會不應該只有一種聲音」。事實上，新冠不可怕，勿讓疫症變成「疫政」。只要相信科學、實事求是、以人為本，哪怕新冠最終無法散去、清零無法實現，但社會發展仍然可以彈性向前。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[李宇陽]