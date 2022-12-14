劉銳紹：忽聞河東獅子吼 流水無心戀落花——英國「捲蓆」後如何看「戀殖」問題

先旨說明——我有此心語，不是因為近期的官方言論，而是因為「戀殖」的疑慮出現已久，至今仍是官方心肺裏的陰影，成為很多矛盾的根源；如能理清，對官民都有好處。

（1）必須弄清楚幾個概念問題

──什麼是「殖（民地）」留下來的東西？其實，港英政府遺留下來的東西，有好有壞，必須分清和去蕪存菁。好的例如廉政公署和制度，1984年《中英聯合聲明》簽署後，北京已在研究香港廉政公署的運作模式。那時候，由於剛與英國在香港前途問題上明爭暗鬥，不便公開學習，北京於是請港人協助，通過民間渠道來港取經，可見當年理智可嘉。港英政府也有壞的東西，例如壟斷和盤剝，為求管治而不理民意，到執政後期因為需要利用民意，才計算放開多少民主自由。

有些留下來的「殖」，其實是人類的共同願望和取向，只是有不同的內涵和形式而已，例如民主、自由、人權、法治和免於恐懼。這些元素不是「殖」的專利，內地也強調這些元素。對此，只要分清具體性質和內容，就不會「戀殖」了。

有些留下來的「殖」，其實是華人社會固有的，例如人倫、和睦、兼容、愛民，根本不是「戀殖」，又何需「去殖」？

──什麼人「戀殖」？戀什麼「殖」？抱什麼動機「戀殖」？顯而易見，傳統左派不會「戀殖」，因為「苦大仇深」。傳統泛民主派也不會「戀殖」，他們清楚港英政府只是按其「利益最大化」的原則管治香港，並非真心實意搞好香港，所以泛民很早就反殖（見諸1970年代至回歸前的社會行動）。而且，他們比商界等圈子更早歡迎回歸（當時叫「民主回歸」）。所以，他們不會「在骨子裏戀殖」。

至於普羅大眾，總體而言也不會「戀殖」，尤其是老一輩，他們受港英政府的壓力（無論政治、經濟和民生）少嗎？即使有一些人「戀殖」，但頂多只是現實驅使的懷古傷今情緒，而不是懷念港英政權。所以，這也算不上「戀殖」。

既然絕大部分港人不是「戀殖」，那又何必為了打擊「一小撮」而雷鳴金鼓，分散眼前急務呢？

──相信官方強調反「戀殖」，主要是想打掉由此引發的思維和情緒，不讓藕斷絲連的感覺繼續滋長，從而影響官方重中之重的國家安全。這一點可視為防患未然，各國皆是，無可厚非。但如果煞有介事、敲鑼打鼓地「反殖」，其實只是抬舉了「戀殖」及其輻射出來的作用。衡量得失，理應慎重。

（2）反「戀殖」折射了什麼心態？

──也許首先反映出來的，就是一個信心問題。官方對自己有沒有信心，或者信心是否足夠？是關鍵因素之一。以眼前形勢而言，民間感到官方已經絕對控制一切，官方也宣傳「由亂到治」，但在言行上仍是處處謹小慎微，甚至過猶不及、唯恐失之。長期如此，又會陷入杞人憂天和杯弓蛇影之中。

也許，這可以從中國政治文化的角度解釋。官方在政治和安全問題上往往要「畫公仔畫出腸」，三番四次說出來才感到安心，重複又重複才可以打進市民的腦袋裏。可是，即使這樣，官方亦未必放心，因為「外部勢力亡我之心不死」仍是揮之不去的夢魘。這又形成一種官方感到「洞悉時局」但民間無法感受和明瞭的心理落差。民間難動官意，官意也無法說服民間。於是，內部折騰就此而生。

──有一個外界較少關注的角度，反映官方確實擔心「殖」文化和利益仍在今天某些範疇內發揮作用。例如在今天的利益群體中，還有多少心內「戀殖」但又非常懂得包裝的人？這類人過去被稱為「面黃心白的香蕉」，今天為數多少？不得而知，但相信不多，而中央亦心中有數，所以不會過分擔心。

不過，既然「香蕉心」仍在，換言之，深層次的「戀殖」元素仍在，如果跟中外古今都十分靈驗的趨利基因走在一起，那就不能高枕無憂了。所以，既然已高調反「戀殖」，那就一併讓利益群體牢記在心吧。

──其實，官方雖然在政治上、感情上、姿態上「反殖」和「抗外」，但同時也在策略上分開。例如港英政府在香港遺留下來的金融制度、市場和國際地位，也是有所承傳的，只是不會宣之於口而已。所以，民間亦要懂得官方口中的反「戀殖」，到底意何所指？這是一種策略、手段，還是目的？弄清楚針對的是什麼東西，那就方便香港謀定而後動了。這是基本的知己知彼。

（3）如何令人不戀殖而戀今？

──最根本的方法，當然是加強自身的吸引力和凝聚力。這不需濃妝艷抹，只需質樸蘭香。例如現時不斷強調和致力的改善經濟及民生，就是必須堅持的方向。這一點毋須多說。

──值得一提的是，即使民間出現某些官方認為「戀殖」的事物，惟只要這些不是政治敏感的、沒有違法的，以至沒有實質傷害的，大可用寬弘器量待之。應該相信這些不是民間的「戀殖」行為，頂多只是一種習以為常而非惡意的表現，更不要無限上綱地「去殖」。例如近期有意見認為，過去每年舉行「六四」悼念活動的維多利亞公園都要改名。果真如此，則茲事體大了。盲目擴展下去，太子道、彌敦道、英皇道都要改名和改屋契嗎？

──要讓香港人「戀今」的一種有效辦法，就是讓「兩制」得以充分發揮。這與官方的表述和意願並不互相違背，只要在理解和落實方面收窄距離就行了。例如過去和今天的防疫措施，港府毋須「忽聞河東獅子吼」，就像陳季常那樣「拄杖落手心茫然」。北京不是柳月娥，而市民已經「流水無心戀落花」（「落花」即「落英」，意指已經落下的英國旗），那就毋須懼怕了。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]