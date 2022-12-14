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筆陣：抗疫轉向 中國終與世界接軌 ／文：陳景祥

【明報文章】內地上周三公布「新十條」措施，歷時近3年的嚴格封控政策，終於轉向。此後各地不得採取臨時封控，跨地區人員亦不用再出示核酸陰性證明和健康碼，無症狀及輕度感染者可居家隔離。

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