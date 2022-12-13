顏汶羽：冀特區政府展現改革思維 提升治理水平

談及「治理」，相信大多數人都會首先聯想到公務員隊伍。公務員是政府施政的骨幹，要達到「能做事、做成事」的政府，公務員的表現尤為重要。在施政報告中，特首提出強化公務員賞罰制度，設立「行政長官表揚榜」表揚優秀者；對表現欠佳者，倘經督導同輔助後都無改善，會及時終止聘用。政府期望用賞罰分明的手段，「賞勤罰懶」，提升公務員的工作積極性，這種想法很理想。

按表現派花紅 打破公僕「按章工作」文化

不過公務員一直被喻為「鐵飯碗」，工作時抱着「少做少錯、多做多錯」心態的大有人在。而在現行「跳point」機制下，若已經升到「point頂」，又預期無得再升的話，工作上難免會「不求有功，但求無過」。而新一代大多追求「work-life balance」，有人甚至因為不想承擔管理責任或增加workload而拒絕升職。遇到這種情况，政府要激勵、釋放公務員的潛能，談何容易。

要打破這種「按章工作」文化，最簡單方法是引入與表現掛鈎的花紅制度。舉例來講，新加坡政府為了肯定公務員的抗疫貢獻，今年就特別發放1.1個月的年底花紅；初級公務員更可獲得額外的一次過薪金補貼。這種與表現或貢獻掛鈎的獎勵方式，既能肯定公務員的付出，又可以提升公務員士氣，絕對值得香港政府學習。

另一方面，一直有意見指管治團隊思路狹窄、制訂政策時比較官僚。有見及此，特首引入「紅隊」概念，由「第三者」扮演「對手」，用來檢視、評估、批評政策，希望透過「換位思考」與「批判性思維」打破盲點，提前堵塞漏洞，讓政策做到千錘百煉。這種「破格」想法值得一讚。

至於誰人擔任「紅隊」，有說法是由特首政策組或AO（政務主任）擔任，專責「唱反調」質疑政策可行性及社會接受程度。但由體制內的人（insider）做「黑臉」，批評時難免「綁手綁腳」，亦難達到換位思考的效果。社會上有不少專業人士、學者、智庫一直關注時事，主動向政府建言獻策，只要是在確保保密的前提下，政府可邀請他們扮演「紅隊」，相信得來的意見將更貼地、更具批判性。

管治團隊需建立「市民至上」服務意識

最後，特首過去強調「以民為本」，為市民做實事，為香港謀發展。要達到這個目標，公務員與管治團隊就要建立市民至上的服務意識，主動走進群眾，理解群眾需要。筆者期望一眾官員能放下身段，多落區聆聽民意；前線公務員亦可參考內地派遣幹部參與基層工作的做法，主動參與地區工作。相信只有扎根基層、扎根社區，才能做到想市民所想、急市民所急、解市民所困！

國家領導人曾寄語公僕要排解民生憂難、提高治理水平。特首近月推出多項治理體系與公務員改革措施，無疑是向着這個目標進發。筆者冀望特區政府能繼續展現改革思維，積極提升治理水平，解決社會深層次矛盾，真正做到為民做實事，以結果為目標！

作者是民建聯立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[顏汶羽]