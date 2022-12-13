歐陽五：中國的中東戰略 沒那麼簡單

凡此種種說法，有其合理成分，但並不全對。

能源當然是習近平此訪的重頭戲，尤其是在中美戰略博弈的大環境下，俄烏衝突仍未見緩和的情勢中，確保能源命脈的穩定性，尤為關鍵。但中國的眼光並不僅僅局限在石油、天然氣等傳統化石能源，而是着眼長遠佈局。

中國放眼中東長遠佈局

這從中國與中東多國的綠色能源合作項目，即可看出端倪。正為卡塔爾世界盃提供綠色能源的哈爾薩電站，是卡塔爾第一座非化石燃料電站；已經實現併網發電的阿聯酋宰夫拉太陽能電站，是中國企業總承包的世界上最大單體光伏電站；中國公司承建的摩洛哥努奧光熱電站第二、三期項目，已為過百萬的摩洛哥家庭提供清潔能源……

不勝枚舉的例證表明，為應對全人類共同面臨的氣候變化挑戰，中國踐行「雙碳」（碳中和及碳達峰）目標，不僅是在國內，也注重國際效應。這與中東國家「能源轉型」的戰略需求，正好不謀而合。與此同時，唯恐失去新能源領域霸主地位的美國，一方面通過立法和貿易保護手段，加大對外國公司的排擠、打壓；一方面不斷推出財政補貼方案，擴大自身產能。這也令中國公司加快拓展其他海外市場的步伐。

對中東各國影響力 華仍難比美國

惟如果就此說中國是在中東挖美國的牆角，則未免失之偏頗。很多媒體將習近平此次在沙特阿拉伯利雅得受到的高規格禮遇，與美國總統拜登今夏的沙特之行對比。誠然，近年中國與阿拉伯國家的關係發展踏上新台階，此次中沙、中海（中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會）、中阿領導人會議，在沙特被稱為「三環峰會」，被視為中國中東外交的創舉。

但平心而論，即便美國在中東有所收縮，其與中東各國關係、影響力的廣度與深度，仍無可比擬。僅以沙特為例，近期或許在石油、人權問題上與美國有所齟齬，但在安全與政治協調，以及投資與貿易方面，美國仍是其頭號合作伙伴。

稱中國「填補中東權力真空」 乃偽命題

從目前來看，中國與阿拉伯國家的合作更多是在經貿投資領域。惟重要的是，雙方合作並不僅限於能源、基建等領域，更廣泛觸及5G、北斗衛星導航系統、探月、航天等高科技領域。建於突尼斯的中阿北斗中心，是中國北斗系統首個海外中心。按計劃，中國將在2026年的「嫦娥七號」登月任務中，搭載阿聯酋研發的「希拉德二號」月球探測車。這說明中國並不像某些國家，試圖將中東國家禁錮在全球產業鏈的中低端，視其為原料供應地，而是共商、共建、共享的平等伙伴。

至於填補中東權力真空的說法，更是一個陷阱性的偽命題。無論是為自身發展謀求穩定外部環境，還是出於參與全球治理的角度，中國當然不希望中東生亂。中華文化歷來秉持「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」理念，這也是為什麼中國強調「中東動盪，根源出在發展，出路最終也要靠發展」。中國提出全球發展倡議、全球安全倡議，同時也明確表示在對外交往中不會「輸出」中國模式。中國強調「一帶一路」倡議與沙特「2030年願景」等融合，正是尊重不同國家和地區的歷史文化傳統、國情差異和自身道路選擇。

從根本上說，中國是帶着解決實際問題的務實態度與方式參與全球治理。有心人自會注意到，《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（COP15）第二階段會議，正在加拿大蒙特利爾召開。作為COP15的主席國，中國正在為「2020年後全球生物多樣性框架」的達成盡最大努力。世界銀行、國際貨幣基金組織、世貿組織等六大國際經濟組織負責人，剛在安徽省黃山市與中國總理舉行第七次「1＋6」圓桌對話會，為全球經濟複蘇共尋良策。在分裂與衝突司空見慣的中東，人們自然也希望，像這樣凝聚共識與行動的同舟共濟會愈來愈多。

作者是時事評論員

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[歐陽五]