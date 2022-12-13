狄志遠、崔定邦：香港多走一步 爭取早日復常

我們亦提出一些建議：在疫情進入第三年及香港處於冬季的狀况下，在防感染的同時須力求最大程度恢復正常生活。例如佩戴口罩是整個新冠病毒大流行中，其中一個最重要的防感染措施，我們認同「口罩令」在今個冬季繼續維持。另外，我們亦支持維持香港機場抵港旅客須繼續接受一次核酸測試，盡力做到「外防輸入」。

優化0＋3 結束「安心出行」

不過，我們已經向局長及司長表達，「0＋3」（抵港者須接受3日醫學監測）安排無助令環球旅客知悉香港已經取消隔離檢疫。我們強烈建議政府，所有旅客——包括香港居民——在機場核酸測試取得陰性結果後，可以立即在所有食肆堂食，盡力做到外防輸入之外，讓市民生活、旅客活動可恢復正常。

與此同時，對於崇尚自由及希望保留個人空間的港人而言，記錄行程和具備追蹤功能的「安心出行」，絕對是不受歡迎的措施；萬一忘記「掃安心」，又令人提心吊膽。政府近日坦言，現在已經很少採用「安心出行」追蹤功能。我們建議政府除了在需要除下口罩活動的場所之外，盡快結束在所有其他處所使用「安心出行」，讓它成為歷史記憶，作為香港復常的另一指標。

內地亦復常 應力爭恢復通關

內地正在小心翼翼、按部就班而精準調整防感染安排。國家地大物博，城市和鄉村的醫療能力差距巨大，在珍視每一個人的生命和身體健康同時，又要恢復正常生活，甚至要回應世界各地以至香港居民的訴求，早日恢復免檢疫跨境交通，對於內地實在是重大挑戰。

內地、香港、澳門三地期望早日恢復免檢疫往來的訴求，不再累贅講述了。香港作為國際城市，我們已經早一步同國際恢復免檢疫交通，儘管本港每日確診數字亦較高。香港可以多走一兩步，成就一個較具規模的恢復通關計劃，例如現時在口岸進行的核酸測試必須保留，令內地及澳門放心讓香港旅客進入；我們認為可以加入多兩三日的快測紀錄，作為憑證。

我們相信，已經多年不能免檢疫前赴內地及澳門的旅客，不介意多做一些小步驟，換來一個大型、免隔離檢疫、過關之後可以自由活動的通關安排，早日讓家庭團聚、跨境學童恢復正常學習生活、重新展開經濟活動甚至跨境旅遊，重振各地經濟。我們亦懇請內地支持香港和內地之間的經濟活動，早日讓國內居民恢復申請前往香港的簽注，為不久將來三地恢復正常通關，做好準備。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

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[狄志遠、崔定邦]