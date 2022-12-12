胡少偉：構建面向未來的香港教育

世界經濟重心東移 香港教育需呼應大變局

李家超特首在今年施政報告指出，「我們正身處世界百年未見的大變局」。什麼是百年未見的大變局？國家主席習近平於2019年6月7日在第23屆聖彼得堡國際經濟論壇致辭指出：「當今世界正經歷百年未有之大變局。新興市場國家和發展中國家的崛起速度之快前所未有，新一輪科技革命和產業變革帶來的新陳代謝和激烈競爭前所未有，全球治理體系與國際形勢變化的不適應、不對稱前所未有。」

在這個世界經濟重心「自西向東」位移的大背景下，香港社會今後不能只靠讀懂美、歐、英社會，也需與國家一道多交亞非拉朋友，做一個背靠國家並全方位開放的國際城市。香港教育發展方向要呼應這個大變局，便要認真更新課程和教材，讓學生知悉世界未來正在大變，香港要跟從國際發展趨勢，多認識新興市場和發展中國家，並要明白人類前途命運的休戚與共，支持構建人類命運共同體。

特首亦明確表示，「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議等國家重點戰略，為香港帶來無限機遇。施政報告專上教育部分定出未來5年目標，要求教資會資助大學學生有35%修讀STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）學科，以及60%修讀與國家十四五規劃下香港發展為「八大中心」相關的學科。

不過基礎教育方面卻令人感到落差，在施政報告教育策略中只提「進一步強化國民教育，培養愛國愛港愛家新一代」，未把上述影響香港發展的三大國策包括在內。而在推動學校持續檢視小學及初中課程內，只提及增添國史、國家地理等學習元素，卻欠缺了國家經濟、科技等方面。這對學生理解國情和認識國家發展，是有所不足的。

吸引境外學生來港就讀

在「一國兩制」下，香港維持着亞太地區國際都會的優勢，教育發展方向之一，是強化教育國際化的特色。教育國際化當然不應變成高等院校追逐國際排名的遊戲，而應該是促進香港與各地教育的雙向交流。

面對社會老齡化和近年出生人口少於5萬的情况下，香港應效法教育國際化強勁的地區，吸引境外學生來港入讀中學，並讓境外畢業生可留港就業，以使有足夠多的新勞動人口去維持就業市場和經濟發展，從而保持特區的安定繁榮，並為國家「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」作出應有貢獻。

作者是香港教育大學國際教育學系助理教授（教學）

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[胡少偉]