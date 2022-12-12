杜可道：學校不應變危房

石屎剝落 揭示建築物結構問題

說這新聞不起眼，因為相比紅館屏幕墜落之類的意外，一塊2乘3厘米的石屎墜落間接擊中頭部，實在只是小事一樁。然而如果墜落的是5乘10厘米石屎，直接擊中學生頭部，那便肯定不是小事了，而這並非沒有可能！

石屎剝落往往顯示建築物出現結構問題，例如上世紀60年代興建的不少公屋「鹹水樓」，石屎裏的鋼筋因混和了海水而加速鏽蝕，令石屎嚴重擠裂剝落，變成危房，導致政府需在1980年代後期清拆26座公屋。然而當中有漏網之魚，部分與公屋同時興建的「火柴盒」型學校仍在使用，石屎剝落情况仍時有發生，不少師生天天都要在這樣危險的環境中上課，而政府竟又容許這樣的情况持續多年，真是不可思議！

立法會曾經關注學校的建築物問題，在2016年前後，曾經討論所謂「低於標準的公營學校校舍」，議員們甚至到過學校現場實地參觀。而所謂「低於標準」，除了面積太小、設施不足之外，還包括建築物有潛在危險問題，其中一類危險就是石屎剝落。

當時有議員收到多間學校投訴，有剝落的石屎比手掌還要大，重達半公斤！而香港教育工作者聯會當年亦曾做過調查，在195間回覆的學校中，有多達54%出現石屎剝落情况云云。

政府與學校應盡照顧者責任

值得注意的是，當年代表教聯會公開發表這項調查報告的，正正是當今的教育局長蔡若蓮女士。蔡女士一早便察覺到這問題，當然是好事，我們期望她掌政後能正視和解決這問題。既然政府早已知悉這個情况，拖延和不作為是不能接受的。

一個正常的社會，不會容許學校成為危房，日本是這方面的最好典範，當地學校建築物特別牢固，發生地震的時候，學校是「第一避難所」。其他建築物可以倒，學校不可以倒，這除了因為學校可以作為救災的社區中心之外，還源於日本社會對下一代的安全特別關注。

在香港，父母把子女送到學校去，都期望子女得到周全照顧，怎會想到子女每天都活在石屎剝落的陰影之中？校舍由政府興建和負責維修，校方則負責日常管理，萬一有學生（或教職員、到訪的家長等）無辜被剝落的石屎擊中而受傷，甚至死亡，責任應由誰來負？誰來賠償？

對於家長的付託，政府和學校應該盡好照顧者的責任。合理的對策很簡單，有嚴重石屎剝落問題的校舍，是名副其實的危房，應馬上停用。政府應該優先重置那些學校，讓這些校舍如同1980年代拆卸的26幢公屋一樣，成為歷史。

與其事後補救 不如做好防備

對於有輕微石屎剝落問題的校舍，當局應不時檢查和保養維修，務求「清零」，讓師生有一個安全的環境。當局和學校亦應該釐清角色、責任和賠償等問題，萬一發生嚴重意外，各方面都應該有清晰的承擔，不要像最近的意外後才開展調查、釐清責任。

我們絕不希望學校發生類似紅館屏幕墜下的意外，更不希望有師生遭到像受傷舞蹈員那樣的不幸。這塊2乘3厘米的石屎，是一個警號、一個提醒。我們希望政府和教育界立刻行動，與其事後補救，不如事前做好防備。

作者是資深教育工作者

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[杜可道]