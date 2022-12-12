許勤華：中國與中東國家合作 需避免「大博弈」話語陷阱

作為阿拉伯國家和中東地區的大國，沙特是近幾年來中國的主要合作對象，雙邊合作項目呈現豐富和多樣化特點。近年來，由於沙特國內政治逐漸穩定，為雙方擴大合作提供了良好環境。過去一年，中沙雙方開展包括傳統能源在內的多個領域合作，特別是新能源領域成績顯著。不僅如此，雙方還攜手在其他國家展開投資合作，貢獻當地經濟發展。

同時，中國同阿聯酋的合作成果也頗為豐富。阿聯酋是中國在中東地區國家中合作領域最多樣的國家，涵蓋油氣開發、油氣運輸、光伏發電、化學、基建等領域。雙方甚至還共同在印尼開展項目合作，展現了「一帶一路」在帶動各國合作上的重大貢獻和重要作用。

雙方能源合作領域廣泛

事實表明，近年來中國與中東國家的能源合作，呈現不斷深化趨勢。這種合作不僅局限於石油及石油開發相關的基礎設施建設領域，還在太陽能、清潔燃煤、LNG（液化天然氣）動力船等綠色清潔能源產業鏈的各個環節，展開眾多項目合作，其中不乏全球領先的技術亮點。

2020年7月，上海電氣中標並承建迪拜馬克圖姆太陽能公園第五期900兆瓦獨立發電項目，該項目為阿聯酋迄今為止規模最大的光熱電站。

2020年5月，由中國哈爾濱電氣集團總承包的迪拜哈斯彥清潔燃煤電站，成功併網發電。哈斯彥項目集中國投資、中國融資、中國總包、中國設計、中國製造、中國建造於一體，開創了中資公司首次以投融資和總承包模式進入中東電力市場的先河。

作為中國「一帶一路」倡議國際合作重大工程項目，同時也是中東地區首個清潔燃煤電站，哈斯彥電站成功併網發電，標誌着世界上第一個能夠實現雙燃料滿負荷供電的電站建設取得重大突破，也是中國海外電力項目建設史上的一個里程碑。

在能源設備與服務領域，2020年4月，中國船舶集團與卡塔爾石油公司通過視頻連線，簽訂「卡塔爾石油-中國船舶LNG船建造項目」。該項目金額超過200億人民幣，計劃訂造60至120艘LNG船訂單，佔全球LNG船建造產能的近60%。LNG船是清潔能源液化天然氣供應鏈中的關鍵裝備。

跟伊朗合作見突破 與伊拉克穩中有進

同時，中國與伊朗的合作亦取得突破發展。2021年3月27日，中國國務委員兼外交部長王毅訪問中東多國期間，在德黑蘭同伊朗外交部長扎里夫共同簽署《中伊全面合作計劃》。

根據該計劃，中國對伊朗的投資在25年內將達到4000億美元。中國將在伊朗西北部的馬庫、阿拉伯河匯入波斯灣的阿巴丹，以及波斯灣的格什姆島設立自由貿易區；此外，中國與伊朗將在銀行、電信、港口、鐵路、全球導航系統等領域，以及其他數十項工程展開合作。而中國則將在未來25年內，以低廉價格持續得到伊朗的石油供應。

近幾年，中國和伊拉克的合作穩中有進。在油氣及相關基礎設施建設領域，2020年9月，中國能源建設集團天津電力建設有限公司簽約伊拉克米桑油田132千伏電網北線總承包項目。工程建成後，將極大改善米桑油田北線井場的電力供應現狀，助力油田增產。

2021年4月20日伊拉克石油部長宣布，中國石化中標伊拉克迪亞拉省曼蘇里亞天然氣田投資項目。據了解，該項目合同期為25年，可延期5年。項目總投資預計15億美元（投標權益49%，伊拉克中部石油公司佔51%）。項目分期投產，第一期產量1億立方呎／天，高峰期產量3億立方呎／天。可為附近燃氣電站提供燃料，並緩解伊拉克境內天然氣供應緊張局面。

主要大國於中東都有共同利益

需要注意的是，隨着中美競爭加劇，中國在中東地區展開的互利互惠合作，常被西方輿論解讀為中國與西方國家在中東的「大博弈」。這種解讀不僅不利於中國同中東地區國家的合作與關係發展，還會引起周邊大國的疑心：一方面，中東地區一些國家會對中國充滿警惕，雙方合作有時不能達到發展雙邊關係的效果；另一方面，地區周邊國家如俄羅斯，可能會對中國在中東地區的活動倍加敏感，從而影響到中俄之間的關係。

事實上，中東地區是主要大國都有共同利益的區域。因此，中國相關部門和企業在中東開展合作過程中，要注重解釋，並注意自己的行為方式，避免落入「大博弈」的話語陷阱。

作者是中國人民大學國家發展與戰略研究院副院長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[許勤華]