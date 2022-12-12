鄭立：香港復元 要盡快取消疫策

唯獨本港，即使走向放寬，卻固守各種擾民、成本巨大而且欠缺成效的防疫政策，堅持政策的人自己亦說不出為何要堅持。例如既然當局不再追蹤患者行蹤，堅持「安心出行」拿來防疫，根本毫無說服力。官僚行禮如儀地執行防疫政策，實際上是空洞而且反科學的。

相關官員不負責任的堅持，已經對香港社會與經濟構成難以挽回的破壞，大量企業即使不倒閉，財政情况亦大受打擊。市民因為違反防疫政策而被罰款，亦累積了大量怨氣。幾千元的罰款，高官可能沒有感覺，惟對基層來說，可是非常大的一筆錢。

逆世界潮流 香港只會被進一步拋離

社會與階級間的矛盾亦因此大幅激化。安心出行與疫苗通行證不僅妨礙小商戶做生意，也為他們製造大量的額外成本。為此付出沉重代價後，本港的感染人數卻沒有大幅減少，最近單日確診數達到1.4萬宗。客觀數據證明，相關政策的效果非常成疑，甚至可說是失敗的，自說自話都沒有任何意義。

但港人為了這些政策付出的血淚，卻是真實而一分不打折的。當全世界——包括中國大陸——也在放寬防疫政策時，香港逆着世界潮流堅持，只會令香港被進一步拋離，使人才進一步流失。香港必須盡快放寬防疫政策，可謂必然。

可見，過去曾發表「所謂『與病毒共存』，其實『與病毒共存』只會帶我們共赴黃泉」等涉製造恐慌、恐嚇市民的相關公職人員，其言論明顯不成立。據說相關官員過去曾聯署反對影響民生的事，今天又何必堅持徹底毁滅民生的政策？今天我們恐怕必須「與病毒共存」，愈快愈好，請不要詛咒全球民眾因此「共赴黃泉」。

不僅要放寬，我們應該要盡快取消一切防疫政策，讓隔離、安心出行、疫苗通行證等早日走進歷史，讓大家騰出力氣去修補本港為防疫所承受的傷害。反對或拖延放寬防疫政策的人，恐怕會成為本港的千古罪人。

作者是專欄作家

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[鄭立]