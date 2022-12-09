曾志豪：「擺脫殖民統治」 與紫砂茶壺論

不懂再問：中聯辦希望中國憲法是如何真正的「深入人心」呢？是希望大家背誦讚美？還是真正實踐憲法呢？

譬如，《中華人民共和國憲法》第35條規定：「中華人民共和國公民有言論、出版、集會、結社、遊行、示威的自由。」但當公民記者真的實踐憲法，監督官員在疫情期間若有不當行為或是隱瞞真相，卻被控以「尋釁滋事」刑事拘押。

難道中國憲法未能深入香港民心，並非法律本身有問題，而是「未擺脫殖民統治的影響」？那什麼是「殖民統治的影響」？繼續讓在港英年代身居要職的人，在今天完善了的香港環境做官？還是不允許海外大狀延續殖民地年代留下的慣例，在香港某些專案出庭打官司呢？

究竟香港有無「殖民地歷史」？之前官方的新說法是「香港從未是英國殖民地」。如果沒有殖民管治，那何來「完全擺脫殖民統治的影響」？

內地過往對香港的問題都提過不少意見，例如全國政協前主席李瑞環在1995年發表的〈從實際出發做好香港工作〉，當中提到「紫砂茶壺」論，認為茶壺最值錢便是「茶垢」（原文是「茶山」），若是清除了，便不值錢。大家都覺得是比喻香港的「殖民地遺風」，正是香港值錢之處。

其實李瑞環還有幾句話：「當你不理解、不自覺的時候，就很難把好的東西堅持下去，也很難保證你丟棄的就一定是壞的東西」。

現在香港許多權貴異口同聲要改變香港沿襲的傳統，誰能保證這些都是「壞東西」？李瑞環在1999年還發表過另一番談香港工作的講話，題目是〈堅持求同存異、體諒包容的原則〉，提到「從我們黨的歷史看……有忽視『求同』的錯誤，但主要的還是不能『存異』的錯誤，因為追求『清一色』、『純而又純』，給我們帶來巨大損失。能不能『存異』，敢不敢『存異』，會不會『存異』，很重要的一條，在於能否體諒包容。」

今天要「完全徹底擺脫殖民統治的影響」，算不算是抹走茶垢，只求同而不存異呢？

作者是時事評論員

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[曾志豪]