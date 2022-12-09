徐英偉：從世界盃 看香港發展體育產業潛力

把握體育盛事契機 與各界協同發展

香港過去數十年的硬件和軟件資源投放，絕對有底氣發展體育產業。未來幾年如啟德體育園將會建成、數年後動工的白石體育園等，我們應把握體育盛事的契機，包括與體育界、商界及社區團體思考如何互動協同，帶動體育產業發展。

去年東京奧運會由政府購買轉播權，讓市民可免費觀看不同賽事，全城為國家及本港運動員打氣；去年底更安排金牌運動員訪港。運動不但能團結社會，亦讓市民對不同運動項目加深了解，商界加強投放支持運動發展，不少精英運動員更成為不同品牌代言的寵兒。體育氣氛熾熱，不少家長慢慢也放下成見，造就體育教育和訓練需求提升。體育能夠衍生多元產業潛力，除了提高體育相關的人才需求外，甚至推動科技研發，從運動相關產品至醫療及復康應用，也為未來進一步發展體育產業作鋪墊。

根據國家統計局及國家體育總局數字，2020年全國體育產業總產出為27,372億人民幣，當中體育服務業達14,136億人民幣。能夠成功舉辦體育盛事，是帶動產業化的良好時機，可製造多元就業機會，並吸引及栽培希望在體育相關行業發展的人才。外國不同運動聯賽的成功，正可推動經濟發展，例如歐洲足球聯賽、美國「超級碗」，甚至近年的體育電競，既吸引人流、推廣運動本身，同時帶動各行業生意、展覽以至不同廣告收益等。香港在疫情前舉辦的國際七人欖球賽，有報道指平均帶來4億元經濟收益，也帶旺整體旅遊及球場附近的餐飲、零售業。

運動科技應用範疇廣泛

世界各地有不少體育產業多元化的例子，特別是以體育結合科技發展，包括利用運動科技提升選手水平。港隊近年運用不少成熟的運動科技，例如單車選手李慧詩在去年東京奧運摘銅，其穿著的戰衣及單車設備，便是由科技大學與體育學院合作研發；科大亦研發單車空氣動力學系統、評估和發展系統，助運動員分析應對空氣阻力，有效降低風阻。在游泳、滑浪風帆項目，港隊亦運用不同秘密武器，例如藉大數據協助運動員提升表現。

這些科技研發亦能應用在其他範疇。我記得去年與殘疾運動員交流時，大家都談及希望能夠加強科技研發投放，及增加資源購買相關器材，如新研發的輪椅物料及設計，可提升運動員的比賽表現。而同樣的科技亦能在復康市場應用，具有不少商業潛力和需求。

除了科技，另一發展方向是食物營養學。現時香港已有大專院校從事相關專業研究，包括如何在餐單上幫助運動員吸收更好營養。我早前到傑志足球訓練中心參觀，球會已運用營養學為球員設計專門餐單，利用健康飲食提升運動員體能。

香港面對人口老齡化，運動科技和相關復康專業，除了可應用在運動員身上，有關科技的應用亦可更廣泛，例如結合醫療、復康，讓運動科技在市場的應用鏈能夠更多元化。

日後啟德體育園建成，加上西九文化區甚至政府總部外，都有空間舉辦大型活動。香港宜把握與廣東、澳門承辦2025年第15屆全國運動會，及爭取舉辦全國殘疾人運動會項目。全運會這項大型盛事，能展示香港作為大灣區城市在這方面的領先能力和潛力，更可利用此契機讓各界投入其中，包括加強社區參與，如體育義工發展等；同時亦可利用相關地方舉辦運動主題的活動，凝聚民心讓全民投入盛事，並帶動周邊經濟活動，在團結社會及加強共融之餘，向外界呈現香港的活力。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]