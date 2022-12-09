周兆珩：香港樹木管理新思維

政府管理160萬棵樹，難以全部深入檢測，筆者建議系統地重點處理生長情况欠佳的老弱樹（非香港古樹名木），優先淘汰結構和形態不良的樹木及先鋒品種（pioneer species），再加大花槽，使用地下支架支撐路磚，以增加行人路面下的土壤體積，再種新樹，增加抗風能力並改善道路景觀。這有別以往勉強保留低生態及景觀價值的樹的做法，並要向市民展示這是充分評估後的專業決定。人命關天，該移除的就該移除。我於尖沙嘴梳士巴利花園植樹前加入地下支架，相信幾十年後樹根仍有大量生長空間，穩固根基可增加抗風力，亦不減行人路面面積。其實這並非新技術，10多年前已有。

香港樹木管理主要由8個政府核心部門負責，康文署及路政署共管理全港72%樹木，每年檢查約4.1萬次。發展局綠化、園境及樹木管理組（樹木組）要求各部門每月遞交樹木風險評估報告，每年抽驗5%；各部門則自行抽查10%，制度健全。「樹木風險評估表2」（Form 2）要求評估生長環境，但評估主要針對樹木本身。若樹木健康，但生長於結構有問題的石牆上，或闊冠樹長年種在細小花槽內，樹藝師不一定認為有「風險」，會有「漏網之魚」。

石牆樹

石牆樹在安全情况下應該保留，但評估石牆困難，因難以計算樹幹重量。筆者建議利用光學雷達（LiDAR）作立體測量，估算重量供工程師參考；路政署亦有用作修枝評估，可研究擴大用途。2015年西區般咸道石牆樹倒塌，樹藝師只評估樹木本身風險，石牆非其專業範圍，所以石牆樹風險評估應加入土力結構工程師的評估。其實石牆非為種樹設計，種子由雀鳥傳播，實屬偶然。石牆只能承受自身重量，內部為沙泥及大石，沒有鋼筋水泥；若沙石鬆散，大樹瞬間塌下。若石牆樹牆底及頂部沒有花槽供根部生長，及只在單薄石牆頂上的，應評為「高危」，並研究加固可行性或是否移除。

行道樹

是否擴大行道樹花槽，並非風險評估一部分，故樹藝師一般不會於Form 2建議。若建議了，現場是否有空間施工？打開行人路，藏塑料支架於植土中支撐地磚，可能影響地底喉管，政府是否有資源及決心去做？筆者建議由樹木組統籌，設立專責小組，按樹木情况指示各部門擴大花槽及使用植土支架。由於大樹根部依據花槽生長了幾十年，形態及重心偏移，不能一次過把整個花槽打破，要逐步引根擴大花槽，甚至要加裝工字鐵支架或水泥地基石及不銹鋼索固定大樹，巴富街和尖沙嘴栢麗購物大道的老榕樹群是很好的試點。

人才管理

管理約56萬棵樹的康文署其實樹木人才眾多，相當有經驗，但負責管理樹木幾年後又調往管泳池，錯配專才。其實應集中由這批人才長年管理樹木，調區但不轉專業，正如各部門內的園境師也是調署不轉換專業。另外，應提升專業架構，確立樹藝師職系及加入園境師專業職級，亦可改善綠化管理及設計質素。

35年前沒有園境師、樹藝師，大眾對植樹沒有專業認知，沒有提供合適生長空間，到多年後的今天竟成為安全隱憂。城市樹木管理，需強而有力的統籌協作，方可把幾十年前的種樹錯誤改正過來。

街道樹木管理，牽涉複雜的地底工程，應由了解樹木需要的園境師主導，再與建築師、工程師等協作去大幅改善街道種植條件，而大部分園境師亦具樹藝師資格，了解前線樹藝師工作。樹木組主管及樹木辦總監須協調八大部門，須充分了解政府內部運作及具樹木管理經驗。過去當局曾外聘人才，但都難以融入人事架構而離開。園境建築並非只追求賞心悅目的景觀，還強調「城市林務」，注重可持續發展，不盲目追求「綠化」，需具有「韌性」（resilience）應對全球極端天氣變化，及改善生態環境。

現時政府共有550多名樹木管理人員（註），近乎所有部門都把前線樹木風險評估工作外判。按去年政府管理約160萬棵樹去計，每人負責監管約3000棵，當然毋須深入檢查每棵樹，只需檢測人流車流高的地方。

加強抽查 優化合約

「價低者得」的外判制度影響質素，要杜絕外判商落標時用富經驗的樹藝師資格入標，中標後改由不合資格的人員代做風險評估的漏洞，當局須加強抽查及在合約加入罰則，防止遲交報告，亦應訂明樹藝師離職多久後要有替代者，確保人手充足。

今年8月大埔梧桐寨村民向政府投訴有危險樹木，惟得不到適時回應，至10月村代表自行移除死樹時，樹幹塌下致失去保貴性命。外判商遲交報告，但若知道有死樹未能即時移除，理應立即圍封。如承判商遲交一定日子，在警告多次無效後，按一般合約條款是可聘用另一承判商處理，由原有承判商負責一切費用，惟實際執行時有困難，建議當局研究簡化執行機制。

整合管理資源

全港管理最多樹木的政府部門，按數量排序為康文署、路政署、水務署、建築署、房屋署、土木工程拓展署、漁護署和渠務署。地政總署負責私人地方樹木的審批工作，亦負責未批租和未撥用的政府土地的大量樹木管理，一般不作定期樹木風險評估，及只在收到投訴才處理。筆者建議把各部門部分人才集中至樹木組及樹木辦，幫助有需要的部門並提升管理成效。

樹木必然經過生老病死。在天然樹林裏的塌樹，會由白蟻、真菌分解，「化作春泥更護花」；若然在市區倒下，則可能會釀成悲劇。政府應增撥資源，更主動去擴大地底種植土壤體積，淘汰1200毫米乘1200毫米的樹穴（tree pit），以及低生態價值和結構出現問題的行道樹。香港行道樹生長空間擠逼，政府管理樹木眾多，具不少挑戰，但情况近10年在不斷改善中。筆者寄望當局將來能大幅改善樹木風險評估機制和保養水準，真正做到「人樹共融，樂滿家園」。

註：〈立法會四題：樹木管理工作〉，2022年11月16日政府新聞公報

作者是香港園境師學會認可樹藝師審核小組主席

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[周兆珩]