鄧淑明：加強統籌力 減塌樹傷亡

管理政府設施及官地內的樹木，屬不同政府部門的責任。發展局旗下的樹木辦負責協調各部門有關樹木的工作，若發現樹木有健康問題，樹木辦只會將其轉介相關部門跟進。截至去年底，樹木辦負責統籌及協調各部門管理逾150萬棵樹木，它們主要來自9個核心部門，「大戶」有路政署（超過58萬棵）、康文署（55萬）、建築署和水務署（各逾14萬），還有地政總署（專責不歸入其他部門的「孤兒」樹，數量甚大）、房屋署、漁護署、土木工程拓展署、渠務署等（註）。

人手增加 塌樹事故未減

要照料如此龐大的樹木量，發展局2015年調查已指出，樹藝及園藝業將有大量空缺，預計到2018年需增聘2000多名員工，其中超過一半為技術人員，因此當局設立學習資助計劃，鼓勵更多年輕人投身行業。除了2020年受疫情影響外，2019年至今，前線及管理人員已有逾1.8萬人次接受訓練。單看數字，人手應無大問題。

不過，人手增加卻未有令樹木倒塌事故減少。由2018至今年10月底，「個別樹木倒塌報告」統計每年事故仍停留在二三百宗的水平，不見回落迹象。

政府亦不是沒有引用先進科技。當局之前已使用一個樹木管理通用平台，透過雲端及地理資訊技術，方便部門填寫和提交樹木風險評估報告，又運用航拍檢查樹木。此外，發展局於去年從理工大學接手其主導研發的城市樹木智能監察系統。該系統偵測全港近8000棵大樹，透過傳感技術及地理資訊系統，運用大數據來監察樹木傾斜度，一旦搖擺角度超過15度便會通知人員到場檢查。自2018年已試行3年，成功偵測到幾十棵有倒塌危機的樹木。政府接手後，再展開為期3年的先導計劃，測試系統的穩定性及可靠性。

不幸的是今年幾宗塌樹意外，涉事樹木都未安裝該傳感器。據報每個傳感器成本800元，若將計劃擴至150萬棵大樹，預計成本為12億元。

12億元是多或少，見仁見智。不過我估計即使花上這筆公帑，問題亦未必會顯著改善，因為部門之間協調不靈。何以見得？

提升協作效率 中央統籌至為重要

樹木辦雖有跨部門機制處理有關樹木管理責任和分工的爭議，但監察乏力，權責亦不清。近日有傳媒報道，元朗村民發現危樹，「過去近兩年已不斷向政府部門要求處理，惟地政總署以大樹在馬路旁生長為由，着村民向路政署求助；路政署則稱大樹生長在行人路上，應歸民政事務總署負責；民政署反指大樹屬路政署管轄範圍，兜了一個圈也沒有部門跟進」。經傳媒介入後，康文署承諾會移除該危樹。申訴專員公署亦表示，截至今年3月，政府熱線「1823」有逾2000宗積壓的樹木投訴，當中八成延誤90日或以上。由此可知這些延誤並非偶然。

其實，處理危樹流程由驗樹／接獲投訴（樹木辦），封鎖相關地點處理（如康文署），到要修剪或斬樹（如消防處／外判公司），也牽涉多個部門如路政署、建築署、地政總署、水務署、房屋署等。要提升協作效率，強而有力的中央統籌至為重要。

政府內部就此早有良好示範。在應對颱風水災上，透過土木工程拓展署研發的「聯合運作平台」（COP），以地理資訊為核心，供各部門實時互通與天災有關的事故，又兼顧如天氣和交通、地圖數據等輔助資訊。自2019年開始，保安局便連續3年聯同30多個政策局和部門，在緊急事故監察及支援中心舉行跨部門桌面演習，參與部門包括渠務署（水浸資訊）；土木工程拓展署、地政總署、房屋署（山泥傾瀉）；路政署（重大道路事故）；屋宇署（建築物／結構事故）等。演習模擬超強颱風的各種情境，測試應變和善後能力，以及決策過程能否互相協調，務求令市民生活盡快在災後復原。其間各部門可通過流動和桌面電腦應用程式，利用雲端技術，以可靠和安全方式使用該聯合平台。

應果斷運用「聯合運作平台」

COP能確保共享的資訊準繩，關鍵在於它既綜合各方資訊，打通數據孤島，協助使用者通盤考慮大局；其次，作為「單一資訊來源」，確保資訊更新及時和可靠，這樣的協作才有助加強效率。此外，COP讓部門之間分享緊急資訊之餘，它更是綜覽全局的指揮中心，是物流和人手調動的重要工具。近期連串塌樹事件，正反映部門間既沒有即時通報機制，樹木辦也缺乏COP這樣有力的協調工具和權責，結果一條人命就這樣犧牲了。

在處理塌樹以至抗疫上，當局倘能果斷運用COP這個現成的中央平台，在事情初發時便得到適切處理，就能防止事故演變成悲劇，同時有助巿民重拾對政府的信心。

註：〈立法會四題：樹木管理工作〉，2022年11月16日政府新聞公報

作者是港大工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，智慧城市聯盟創辦人兼榮譽會長

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[鄧淑明]