劉有珍、傅淑賢：金融危機起伏不斷 強積金陷無底深淵

將「預設投資策略」公營化 實踐良政善治

民間社會長期爭取全民養老金和中央公積金而不得，政府硬塞給我們的強制性私營公積金，在2000年的金融「風暴」餘波中誕生，然後又在2008年金融「海嘯」中大大折損。此刻我們又再次面對強積金墮向金融危機的無底深淵，港府若真的追求良政善治，便應趁機糾正錯誤，完善積金局只做了一半的「預設投資策略」（DIS），將之公營化及設回報保證，才是對的改革方向。

今次的金融爆炸起因於中美對抗、俄烏戰爭和疫情肆虐，令全球政經關係出現大變局；而美國加息壓通脹，更引發各地貨幣貶值及股債市大跌，作為國際金融中心的香港亦被波及。今年1至10月，強積金人均虧損約6.2萬元（註1）。即使積金局再三強調強積金是長線儲蓄投資，勸喻勞工毋須過分擔心短期市場波動，但未來投資環境兇險難測，2008年金融爆炸翌年的反彈，我們不能視為必然。

2008年的金融爆炸，已曾引發香港勞工對強積金嚴重虧蝕的不滿，甚至出現「廢強」聲音。現在金融危機重臨，我們又聽到「廢強」聲音，但當與不滿的工人細緻對話時，發現他們對此是混淆和壓抑的。

當認為政府不應干預市場的學者提倡廢除強積金時，有些工人亦會和應；惟回到現實，他們便發現自己需要的並不是更多的投資自由！他們贊成「廢強」，反而正是發泄無法透過強積金市場得到保障的不忿！一旦正視問題，這些工人就會意識到自己並非真的連僱主的5%供款都要放棄。也許他們從來不敢寄望偏袒資本市場的政府，但認為強積金需要改革，政府應加強角色，保護他們的退休權益。

強積金制度出現於2000年，正迎向全球經濟進入金融資本高速發展的年代。其間各種金融產品層出不窮，高風險但能賺取暴利，因而瘋狂地吸納全球資本，包括我們的強積金。

這20多年來，強積金透過參與這樣的資本投資，直到去年累積至超過1萬億元的總資產，估算受託人連本帶利地年年收費，獲利逾1500億元。同時，香港的社會經濟增長，緊扣着金融房地產業的急步發展，造就了少數人從中得益，普羅大眾卻難以分享成果。一般勞工工資增長長期追不上通脹，生活費用緊絀，能夠作為養老的儲蓄非常有限。

退休保障可以並非完全依靠市場

過去多年，全球不同經濟體都在美國主導的貨幣寬鬆政策及低息環境下發展，很多退休基金亦免不了投入金融市場以期獲取高回報，因而深受各地金融波動影響。有些地方的政府會提供退休金回報保證，以保護其人民的退休權益。

台灣退休金制度以第一支柱的社會保險為主，另有第二支柱，以勞資雙方供款的勞工退休金新制（簡稱勞退新制）為輔。對於勞退新制，政府提供當地銀行兩年期定存利率計算的保證收益。今年退休基金的表現也是負回報，台灣政府表示會按政策規定補足，確保勞工退休金的本金不會因基金虧損而減少（註2）。

至於新加坡的中央公積金制度，成員供款可自選經核准的投資商品，但亦可保留在帳戶，由中央公積金局投資，以獲得最低4%（指退休帳戶）的年利率保證。政府透過發行債劵支付回報，此類債劵不能在市場自由買賣，並由政府承擔，以確保收入安全穩健，免受金融市場動盪影響。

以上例子清楚說明，人民的退休保障可以不是完全依靠市場，我們亦認為政府應有所介入和承擔。事實上，港府由2016年起發行專給長者認購的銀色債券，便提供了與通脹掛鈎的浮息或最低4%定息的保證，這可以作為強積金提供保證回報的重要參考。勞福局長孫玉菡一聽到相關訴求，便迅速表示「目前沒有計劃成立保證回報或與通脹掛鈎的強積金基金」。但政府既然可以在屬於自願性投資的第三支柱推出保證回報的債劵產品，為何反而對立法強制勞資供款的強積金關上大門？

強積金收費 大有下調空間

政府不考慮為強積金提供回報保證，非不能也，而是不為也。2017年推出的DIS，是只做了一半的強積金改革。我們認為DIS應該朝向公營化，完成非常重要的回報保證這另一半的改革。

強積金自推出以來一直被批評收費偏高。受託人收取供款人的平均基金開支比率，即使由2007年的2.1%，降至今年10月的1.34%，仍是嚴重蠶食供款人利益。在2017年推出的DIS，終於設有0.95%收費上限，但比起一些西方國家的相類制度，例如瑞典政府成立的AP7退休基金2022年收費0.08%至0.16%、英國非牟利機構Nest的Retirement Date Fund收費0.48%，我們應該還大有下調空間！

DIS預設投資組合隨成員接近退休年齡自動降低投資風險，為不懂和不想花力決定投資項目的供款人提供選擇。惟有關計劃只有收費上限，卻無最低回報保證。結果今年同樣嚴重虧蝕——根據「積金評級」截至今年10月31日的回報表現報告，10個月下來，DIS屬下的核心累積基金回報為負17.46%，「65歲後基金」回報為負15.21%（註3）。

當年設立DIS，民間便提出應由政府或非牟利機構管理，但被政府拒絕，其中一個理由是需要建立新的運作系統處理行政工作，未必符合經濟效益。然而，去年政府斥資49億元建立「積金易」電子平台，到2025年全面運作後，將達至行政工作程序標準化、精簡化和自動化，問題應可迎刃而解。

這些以公帑建立的條件，理應善用來發展由政府或相關公營及專責機構管理的計劃，增強對工人的承擔。對保障勞工退保權益非常重要的回報保證，亦很難要求以牟利為目標的私營公積金計劃提供。因此，目前急切需要一個公營的、設立最低保證回報的DIS計劃，讓工人在私營強積金之外，有更好選擇的權利。

不過強積金始終只屬個人帳戶的退休金，無論如何改革，對低薪者保障有限，對家務勞動者及無法就業人士更是毫無保障！

全民退保制度 仍不可或缺

港人平均壽命全球第一，社會愈趨老齡化，絕不能單靠個人儲蓄或供款解決退休問題。無論從長遠財政可持續性，還是社會共責共享的角度出發，推行三方供款社會保險式的全民退休保障制度，仍是不可或缺！

世界人口老化是無法逃避的趨勢，龐大的退休金需要合理的投資保值，以保障人民退休後的生活水平。金融政策原應服務於良好的社會發展，但現時全球金融制度既不公義又危機四伏，政府在處理退休金投資問題時，必須對人民有所擔當。

註1：「積金評級」2022年11月3日媒體發布

註2：〈勞動基金多元投資，長期績效穩健，勞工權益均受保障〉，2022年11月1日，台灣勞動基金運用局

註3：同註1

（「退保政策前路」系列 四之三；下周五續）

作者劉有珍、傅淑賢是勞資關係協進會成員

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[劉有珍、傅淑賢]