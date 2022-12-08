陳帆川：如何將Spotify 溝埋新聞大事回顧？

新聞大事回顧像雞肋，食之無味，棄之可惜。對新聞機構來說，由於聖誕節很多員工放假，新聞素材亦少，大事回顧專題可以填塞版位，讀者也喜歡看，因此每年必做。它之所以是噩夢，因為記者要將過去一年的大新聞歸納，從海量庫存裏擷取精華影片和圖片，核查事件進展，還要嘗試從舊聞裏寫出新意和趣味，難度很高，耗時很長。記者不得不在百忙裏擠出額外時間，完成任務。

《華盛頓郵報》的新嘗試

被亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）收購後致力數碼化的《華郵》，今年推出一個名為「Newsprint」的大事回顧功能，向付費訂閱者推送類似Instagram Story的互動內容，總結該讀者過去一年的閱讀習慣，包括讀了多少篇文章、涉及多少個主題、哪主題看得最多、最喜歡看哪個記者的文章等。

該功能極似Spotify自2016年起推出後風靡全球的Spotify Wrapped，而《華郵》將其加以改良，進一步分析讀者喜好，向讀者推薦值得追蹤的專欄作家和記者，以及值得訂閱的電郵通訊，以提高讀者的互動率和續訂機會。

該報上周三向部分訂閱者發送Newsprint，並將在本月中向其餘訂閱者發送。將新功能分階段推出，明顯是想收集第一波用家的使用數據後，調節產品，再向大部分用家正式推出。

《華郵》產品主管Jessica Gilbert表示，Newsprint要進一步為每名讀者度身訂做產品體驗，並指該項目的研發貫穿2022年。他們原先側重傳統的文章回顧，後來發現讀者不喜歡，才決定回顧每名讀者過去一年的閱讀習慣。他們希望該功能可以吸引更多新訂戶。

參考互動回顧的始祖Spotify，他們的回顧功能去年在推特（Twitter）上被提及120萬次，旗下手機App（應用程式）下載量期內急增兩成，令Spotify Wrapped成為訂閱制時代最成功和破格的產品之一。

雖然《華郵》這項功能的抄襲味濃，但不失為新聞界的新嘗試。不知道踏入「創科黃金時代」的香港，多少年後會誕生類似的新聞產品？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]