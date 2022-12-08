莊榮輝：大廈管理漏洞多 修例刻不容緩

建築物管理條例十分過時，因為對上一次修訂已經是10多年前的事。過去10年，政府推出很多對大廈維修上的支援，包括樓宇更新大行動、招標妥、消防安全改善工程資助計劃，以及優化升降機資助計劃。這些項目都需要大廈業主分擔費用，而且總額往往是幾千萬元不等，所以引來很多不法之徒希望從中以非法手段收取利益，例如透過圍標、非法回佣的方式，收取不法的金錢。最近亦出現了很多大廈爭議，例如是否應該使用招標妥；也有人涉嫌做了假授權書、做錯會議程序，導致業主蒙受損失。

應加強民政總署權力

我們的第一項建議，就是希望政府能夠強化民政事務總署在監管大廈維修及管理上的角色，即增加民政總署在這方面的權力。雖然民政總署理論上是負責執行建築物管理條例，但現在就像「無牙老虎」般，沒有明顯行使權力，實際上只象徵式派人出席會議，並在適當時候接受查詢及表達意見等；見到有人不根據法例舉行會議時，亦沒有權力叫停會議，事後更不曾見追究及檢控相關人士的法律責任。我們認為這個情况相當不理想。

當民政總署目睹有人不根據法例執行法團會議議決，但又沒有權力制止，就變相助長了這些不法行為。所以，我們建議政府應該賦予民政總署明顯的執法權力，包括但不限於有權出席任何大大小小的法團會議、有權要求法團交出合理合適的文件等。

所謂合理的文件，必須包括各會議的授權書正本，因為有關授權書的爭議，正正是現時很多大廈都面對的關鍵問題。所以政府必須明白，民政總署有必要在核實授權書這方面擔當重要角色。

助業主及法團解決法律爭議

我們認為，民政總署同時可以考慮提供協助業主立案法團及業主核證會議授權書的收費服務，這將有助對偽造授權書的不法分子起到非常強的阻嚇作用。當然，有關計劃必須配合資源的投放和職員培訓，所以希望政府可以為此做一個長遠的規劃及考慮。

由於現時很多大廈的爭議最終都要訴諸法庭處理，我們希望政府可以提供有關的法律支援。雖然早幾年政府已開始為大廈的爭議提供調解服務，由退休法官協助爭議雙方，在對簿公堂之前調解爭議，但規模和成效都不是太顯著，因為當雙方有嚴重爭議時，其實任何人都很難令其中一方的態度軟化，甚至使其中一方讓步。所以，業主最終無可避免地需要透過法律訴訟，去解決這些牽涉龐大金額的爭議。而透過法律訴訟解決這些問題時，必定會衍生出法律開支及時間問題。

因此，我們認為法律支援應該分為兩部分：第一部分就是提供專職的律師，為業主提供一些價格相宜的諮詢服務，讓業主清楚了解自己的權益範圍與界限；我們更加希望政府可以成立類似勞資審裁處般的大廈管理爭議裁判法庭。

現時法團就大廈爭議到土地審裁處排期審訊，一般都需要等候9個月。而如果這些爭議是由大廈維修所引發，在等候審訊期間，維修都可能已經完工了；加上這些訴訟一般都牽涉龐大金額，我們認為政府必須提供法律援助，以盡快解決爭議。

加重罰則 增強阻嚇

我們建議政府應該修例增加罰則，因為現在很多業主立案法團，就算因其成員沒有正當地履行職務而被土地審裁處判敗訴，一般都沒有判罰相關違法者。

首先，我們認為當法團成員濫權、做出不合法的決定時，理應被判處刑罰，輕則罰錢，重則判監亦未嘗不可。其次，如果法團或管理公司在帳目上出錯，而有關錯誤涉及刑事成分，我們希望可以透過修例，令有關人士被判較重的刑罰。

現實中，有很多法團或管理公司都漠視法例要求，例如沒有每3個月向業主披露大廈帳目、沒有每年聘請獨立核數師核對大廈帳目、交不出大廈的財政預算等。損失的自然就是小業主，因為業主們在不清楚大廈帳目的情况下，有可能被迫繳交過高的管理費，或分擔過高的維修費。所以我們認為，必須用刑罰對蓄意違法者增加阻嚇作用，保障小業主權益。

綜觀整部建築物管理條例，實在是已經不合時宜。面對專走法律罅的圍標者和物業管理界害群之馬，我們認為政府應該盡快堵塞上述法律漏洞，增加刑罰，提供法律支援，甚至設立專為解決大廈爭議的法庭，以減少業主在大廈管理爭議上的損失。修例刻不容緩，希望政府能夠真真正正做實事，保障廣大業主的權益。

作者是民主黨民政事務發言人

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[莊榮輝]