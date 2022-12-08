鄧家彪：我對扶貧改革的倡議

什麼是貧窮線

簡單而言，貧窮線是監察貧窮狀况的分析工具。香港的貧窮線自2013年始確立，當時特區政府參考了經濟合作暨發展組織（OECD）的標準，即以住戶每月收入中位數的一半作為貧窮門檻。當年，政府在確立貧窮線標準後，引入另一組概念，即「政策介入前」和「政策介入後」。所謂「政策介入」，就是各種政府恒常及非恒常現金、非現金福利政策，例如現金津貼、綜援、在職家庭津貼、長者生活津貼及公屋等。

根據《2020年香港貧窮情况報告》，本港有165萬貧窮人口，經過政策介入後，減至55萬人。政府經常利用這組數字比較來彰顯其扶貧成效，即經過政策介入，貧窮率由23.6%減至7.9%，用以強調現行政策的有效性。從中，我們可以看出貧窮線一個重要作用，其為特區政府提供一套客觀化、可量化、可視化的政策工具，以協助政府評估本港的貧窮情况。

貧窮線出了什麼問題

首先，周永新教授便曾指出，政府的減貧工作就是着眼如何把報告上的貧窮人口數字減少，並沒有為貧窮戶帶來實質改變。以政府認為最具扶貧成效的公屋為例，如市值租金是每月1.4萬元，公屋住戶交6000元租，就代表政府補貼了8000元。

這些所謂的「補貼」，被計算成「經政策介入後」的住戶收入，因此在統計上成功令大量人口脫貧。事實上，這些收入並不屬於「可動用收入」（即扣除各種生活必需開支後的收入），因此貧窮戶真實可使用的金錢沒有提高，對其生活質量沒有產生正面影響。

其次，筆者要指出貧窮報告中，政府提出本港有165萬人的收入低於貧窮線標準，這是經由理論推算評估而來，故此這165萬人只是一組冷冰冰的虛擬數字。香港作為一個高度發達的地區，特區政府居然對貧窮人口的真實數字一無所知，更無法掌握貧窮戶的真實身分。在這種情况下，又何以能夠有效開展減貧工作？

減貧工作該如何改革

筆者想要強調的是，貧窮線本身是一套分析工具，它本身並不具備減貧功能。現任特首李家超提出「以結果為目標」，「結果」的定義就十分重要。如果減貧工作的「結果」是在統計上令住戶入息高於貧窮線，而非真真正正令貧窮戶的生活品質有所提升、有所改善，那減貧工作必定會偏離初衷，甚至脫離現實。故此，筆者在此就特區政府的減貧策略提出三大改革方向。

第一，改革貧窮定義和量度方式。目前，貧窮線的標準只是單純地統計入息，並無有效評估貧窮引發各種生活品質下降的影響。筆者過去曾多次提出，本港的貧窮標準可以參考愛爾蘭的混合模式，即在貧窮線標準引入「相對匱乏」概念。

在愛爾蘭，貧窮線有3項重要指標：第一，每年可支配收入低於中位數60%者，將會界定為「有貧窮風險」；第二，在11項指定基本生活需要中無法負擔兩項或以上者，將會界定為處於「匱乏狀態」；同時出現上述兩種狀况者，則是「持續貧窮」人士。

另外，香港亦大可以向國家參考，除了收入準則外，國家訂立了「兩不愁三保障」的原則，即「不愁吃、不愁穿，義務教育、安全住房、基本醫療有保障」。上述兩種混合模式，既平衡了入息統計，亦能有效地評估貧窮戶能否過上一種體面有尊嚴的生活。

第二，制訂精準減貧策略，即減貧受眾、減貧方法和減貧成效評估都要精準。政府應善用貧窮線作為分析工具，找出特別需要支援的受眾，優先為最有需要的群組提供支援，為有較高風險致貧的弱勢社群制訂專屬策略，規劃減貧工作，制訂行動清單，落實「地區和家庭為本」的減貧政策。

具體而言，由政府設立減貧辦和減貧專員，主導整個減貧工作，落地統計真實的貧窮人口數字、蒐集整理貧窮戶的身分。此外，政府可賦權減貧辦整合社會福利署、學生資助處、在職家庭津貼辦事處、民政處、房屋署、教育局及勞工處等政府部門，專門就貧窮戶制訂個別減貧方案。成效評估應該以貧窮戶能否透過自食其力、自力更生的方式改善生活品質作為指標，而非依賴政府介入，才算是真正的減貧目標。

第三，減貧工作要有指導思想。如上文所述，政府非常依賴社會保障方式推行扶貧工作，這並不利於貧窮戶透過自力更生、自食其力的方式擺脫貧窮。故此，未來減貧工作應發揚社會的獅子山下團結奮鬥精神，積極重建市民「只要努力工作就能提升生活質量」的信心。政策必須有明確的指導思想，方能確定目標，方能爭取一個符合社會實際需要的「結果」，方能做到「以人為本」的最基本要求。

確立符合社會需要的績效指標

最後，儘管對於貧窮線的釐訂方式，社會存在諸多爭議，但筆者認為政府主動提出修訂貧窮線標準，將會是本港減貧工作改革的第一步。筆者期望政府能夠提速、提效、提量，落實精準減貧策略，盡快確立符合社會實際需要的減貧績效指標。當整個機制能夠盤活起來，減貧工作便能走上正軌，讓香港走上無窮之路。

作者是工聯會立法會議員、扶貧委員會委員

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[鄧家彪]