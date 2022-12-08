陳智傑：向國際社會講故事

全球傳播的兩大學派

上述研究問題，引來數十年的學術討論。芸芸議論中，大約可分為兩大流派：較重視國際政治經濟脈絡的結構學派，以及強調文化軟力量的文化學派。結構學派主要以地緣政治及經濟力量分佈，去理解國際新聞及資訊傳播的運作，例如國力強弱、全球傳媒市場力量的對比、地緣政治及歷史因素、外交關係等。文化學派則關心政治經濟等「硬實力」以外的「軟實力」：社會對外人的吸引力、流行文化的魅力、國際社會的道德高地等。兩個學派並不互相矛盾，只是理解全球傳播的側重點有所不同。

結構學派源自馬克思主義的世界觀，相信「下層建築」（生產力和生產關係，即是社會財富、資源、知識、資訊、權力如何分佈，集中在何人手中）主導「上層建築」（文化現象、社會意識形態、人們的思想等）。全球傳播——流行文化、影視產品、資訊流通、國際新聞等——無可避免地反映誰是世界大國、哪個地區的國力及市場力量較強、國際外交關係、地緣政治及歷史，以及世界權力分佈是傾向多邊主義還是單元獨大等。

概括來說，社會的國際新聞大多來自：（1）鄰近地區的社會消息；（2）世界大國的一舉一動；以及（3）與社會關係密切，或處於敵對關係的國家和地區的信息。

鄰近性是主要新聞價值之一。人們總會關心鄰近地區的消息，了解他們的事情會否波及自己社會。華南地區、東南亞及東亞社會，相對世界其他地區來說，自然較為留意香港發生何事，反之亦然。

其次，世界大國在全球舉足輕重，其舉動自然也會成為國際新聞。中國如今是世界第二大經濟體系，並在全球議題擔當日漸重要的角色，自然漸漸成為國際新聞的重要素材。

最後，人們無可能留意全球不同地區發生何事，故此會關注與自己社會有密切經貿和政治關係的地區發生何事，也會格外注視敵對地區或競爭對手的一言一行。以上三者，都為國際政治經濟力量格局左右，亦與地緣政治的變遷密不可分。

軟實力源自民間社會活力

然而國際新聞和全球資訊的組成，除了結構學派提及的政治經濟權力分佈外，亦有一些文化因素。例如韓國文化產業風靡全球，似乎未必是政治經濟力量或國際地緣政治所能完全解釋的現象。文化學派中的「軟實力」學說，嘗試以社會願景的優勢、文化魅力，以至是人文精神面貌等「上層建築」因素，來解釋為何一些國家或社會的「故事」會在世人眼中格外吸引。

「軟實力」的精粹，源自民間社會自發的活力，以及公民社會自由奔放的創新氣息。一個讓人感到自由、活力充沛、創意靈感不斷的民間社會，往往就是「軟實力」之所在。這往往並非由官方主導或單靠財團資助便能成事。

必先了解他人故事 才可展開對話

除了「軟實力」的學說外，文化學派亦強調全球傳播必須「在地化」（localization）。國際新聞學的一個要點，便是所有外地新聞都要設法跟本地社會有所聯繫——這一則外地消息跟本地的政治、經貿、社會話題，以至大眾娛樂有何關係？要向國際社會說故事，必先要了解他人的故事、他人的想法，才有機會展開對話。

中國如今是公認的世界大國，其經貿發展、防疫政策、政治局勢、外交關係等，早已是國際新聞的重要題材。至於國際社會對「中國故事」的理解，除了北京官方「主旋律」之外，內地民間社會及民眾生活的點點滴滴，往往亦是駐華外國記者所關心的議題。

至於「香港故事」，則較容易見於跟香港往來較密切的東亞、東南亞及華南地區。在國際社會層面，「香港故事」往往是「中國故事」的一部分——這是地緣結構及文化力量互動下的結果。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳智傑]