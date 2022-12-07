鄧潔：解決電車困境 需要共識

每一個生活在這片土地上的市民都有過切身感受，香港也曾飽受疫情折磨，影響最大、破壞性最強的第五波疫情，曾造成醫療系統嚴重擠兌、安老院爆發疫情、單日確診人數曾持續維持在萬人以上。由第五波疫情爆發至今，死亡人數過萬，那樣的至暗時刻，香港是如何挺過來的？

疫情考驗政府管治 港探索自己的復常路

疫情是對全球政府管治能力的考驗，沒有所謂標準答案，香港憑藉始終秉承的核心價值觀——自強不息、守望相助、尊重個人、崇尚科學、誠信透明、恪守專業，探索出一條走出疫境的道路。

有人把應對疫情的方式跟經典思想實驗「電車困境」類比，雖然並不完全貼切，但亦值得思考其中蘊含的管治理念。綜觀各類經典思想實驗，大都是將兩個選擇推到極端，就如在電車困境裏，是採取不干預讓電車壓過5人，還是採取主動干預讓電車壓過一人。

有句話說，當你不知道如何選擇時，就把選項推到極端，結論就會更加明朗。學者做調查時發現，大多數人會在電車困境選擇主動干預；但當他們被告知生命之間是不能做等價計算之後，又會陷入思考。

將電車困境套用到疫情的語境下，完全不干預意味着「躺平」；進取的干預則意味着高度封控。它們代表兩個極端，都有高昂代價。完全躺平會對長者、幼童、患基礎病者造成生命健康危險；高度封控則會對經濟造成重創，以及引發一系列由經濟衰退帶來的次生問題。該如何解決電車困境？最重要的是建立共識。

在經歷了一波又一波疫情、一次又一次的經驗和教訓，香港終於探索出一條屬於自己的復常路。香港社會各界逐步確立以科學為導向的防疫抗疫共識，政府部門的指引清晰明確，社會各界對於防疫規定的科學性和有效性亦達成共識。

5項措施助港走出疫境

雖是「後見之明」，但以下幾點安排，對香港走出疫境功不可沒：一、提高老幼疫苗接種率；二、無症狀和輕症感染者居家隔離；三、醫學專家向市民普及科學防疫知識；四、保障食品藥品供應充足；五、用普及快速抗原測試取代大規模社會性的核酸篩查。

說回電車困境。香港沒有選擇躺平，也沒有選擇封控，而是採取一種更為精準的防疫策略——特區政府展開常態化生活污水病毒檢測，病毒含量過高的住宅區域會被強制核酸檢測，大大減低了對低風險地區市民正常生活的影響，提高了防疫效率；仍然保持規定在公眾地方須戴口罩，前往指定公共地方須用疫苗通行證，鼓勵市民接種疫苗，提高對自身的保護。

今年9月25日是香港走出疫情、走向復常道路上值得被銘記的一天，從這一天開始取消每日疫情記者會，改以新聞稿公布確診數字。有賴於政府推動下的專業醫學知識普及，社會各界達成共識，我們要關注的是重症和死亡病例數字、病毒繁殖率、病毒變異情况，而不單單是確診數目。也是從這一天起，疫情逐漸淡出人們的聊天內容，不再是縈繞每個人心頭的陰霾。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[鄧潔]