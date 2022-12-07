田方澤：學生不應談性 但應談性別

難以啟齒的性教育

筆者曾有一次難得經驗：有一節自修課，正值青春期的男女學生突然開玩笑提起生理反應，結果在半節課裏，我與幾個有興趣的同學討論身體、兩性關係、性傾向、安全性行為、情到濃時如何拒絕性要求等；下課後同學慨嘆，明明是很重要的事，為什麼學校不會講、沒有老師願意講？

在香港推行性教育，困難重重。華人社會本身已較羞於談性，而且課時緊湊、考試導向，大家寧願將時間放於考試科目和操練。即便有性教育活動，亦因家長、老師和辦學團體的取態，包括宗教、校規等影響，多是傾向避免早戀、提倡禁慾，而較少全面探討和面對青少年的疑惑，或提出較進步的觀點。

常見的誤解是，與青少年談安全性行為，是否令青少年更躍躍欲試？根據聯合國2021年發布的《全面性教育之旅》報告，研究早已證明，安全性行為的討論不會增加性活動，提倡禁慾對延遲初次性行為無效。相較學界常被嘲笑的「冲凍水涼」、「吮珍寶珠」的保守性教育，現時我們更應全面檢示本地的性教育框架和方向。

用「性」教育，難免令人想起狹隘的性衝動和性行為的引導。然而我們真正需要推進的，應命名為「性別」教育。除了性行為外，更應該基於科學和人權原則，讓學生了解自己權利的同時，懂得尊重他人、學習兩性相處，拒絕約會暴力和辨別色情文化，以至性別多元、平權、防止性傾向歧視等。

性教育與性別教育

1997年，政府曾發布《學校性教育指引》，其後20年沒有更新，更於2018年下架，文件不再有效。現時較重要的，是德育及公民教育和價值觀教育的相關指引。在2008年的《德育及公民教育課程架構》中，列出相關議題和知識，如青春期生理轉變、面對性騷擾、性伴侶關係與家庭、獨身、離婚，甚至同性的性關係；但真正落實時，卻較少談及，也鮮見教育局認真督導相關課程的落實。

關於性和性別，隨手拈來都是一堆學校不會和不願意解答的問題：月經是不應公開談及的嗎？口裏說不，身體是否很誠實？拒絕性要求，是否等於不愛對方？女性是否要為性興奮而羞恥？同時用兩個安全套比一個安全嗎？在遲婚的年代，如何理解性需要和婚前性行為？嘲笑同學「hehe」是否恰當？男人「乸乸哋」、女人「男人婆」是否有問題？「A0」和獨身有問題嗎？喜歡同性、無性，是否不正常？結束不愉快的婚姻，是否人生不圓滿？「連登仔」和AV情節是真的嗎？

對的，上述問題很敏感，但也很確實地重要，更不應該避而不談。再者，關於有特殊教育需要的學生的性需要和表達，或如早前有性別焦慮男學生爭取留長頭髮事件等，社會和教育界都需要有更廣更深的思考、討論和推進。

猶記得中學時老師曾播放一段電影片段，用女主角徹夜的歡愉叫聲借代性行為。老師說：「如果現實真係會咁嗌法，我第二日唔使上堂啦？」現在回想，真的如醍醐灌頂。

作者是前教育工作者

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[田方澤]