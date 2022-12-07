梁國樑：中國新型戰略核潛艇超美 可射高超音速導彈

傳唐級首艇年初已秘密下水

早於2017年，西方衛星曾拍到渤海造船廠出現直徑達16.5米核潛艇殼體分段，隨後又拍到直徑10米殼體分段。從技術角度分析，前者只是雙殼體核潛艇外殼，後者才是裏層的耐壓殼體。這些分段相信是094C戰略核潛艇，即長征18號的同型艇分段，裝備巨浪3洲際導彈，射程達1.5萬公里。

2012年，潛航排水量6628噸的清級常規潛艇服役，這艘世界最大的常規潛艇，取代舊有的高爾夫級常規潛艇，用於試射中國的巨浪2潛射彈道導彈，5年後再次曝光，圍殼的後半部，即彈道導彈發射井部分加高了2米多，顯然是為試射更長的巨浪3洲際導彈服務。

時間來到2021年4月23日中國海軍節，習近平主席主持3艘軍艦入列儀式，並登上長征18號戰略核潛艇視察，宣示意味巨大，極大振奮中國軍民的心。習主席站在導彈艙蓋上面，背後是另一個打開了的後傾一定角度的艙蓋。只要有一定的三角函數知識，不難計算出巨浪3洲際導彈直徑有多巨大，從而了解其射程和彈頭威力。其後官方發布多張照片，對照衛星圖片計算，長征18號直徑恰好是16.5米，與2017年上述西方衛星圖片相符。

有必要說明，中國潛艇繼承前蘇聯雙殼體潛艇的設計思想，直至今天仍保留。雙殼體並非就是落後，美式單殼體設計亦不代表先進。雙殼體優點是儲備浮力大；單殼體優點是在相同外表面積下，艙內容積大。2014年中國一艘基洛級潛艇遭遇海中斷崖，急速下沉。由於該艇是雙殼體設計，儲備浮力足，以及全艇官兵果斷行動，才避免了艇毁人亡。所以，長征18號戰略核艇仍採雙殼設計。

今年初，西方衛星再度拍到渤海造船廠一艘與眾不同的大型核潛艇下水，結合這次拍到直徑12米耐壓殼體且已裝嵌兩排導彈發射井的分段，據此可判定，與094C完全不同的中國新型戰略核艇已下水。

眾所周知，在中國，讓你看到的已不是最新的。此外，唐級耐壓殼體這些大型構件露天擺放，任由日曬雨淋，冶金學上叫風化，是消除應力慣常做法。若是首艇，自然嚴加保密；若是後續艇，這些構件的保密級數便下降，衛星拍到就不出奇了。這些都從側面證實唐級首艇已下水。

至於型號未必叫096型，中國核潛艇的發展已達到新高度，技術水平和建造能力今非昔比，攻擊型核艇及戰略核艇可各按自己的作戰需求來設計和建造，攻擊型核艇可以設計成略纖瘦和流線，從而速度更快；戰略核艇則更粗壯，以容納更長的導彈。過去在攻擊型核艇中間插入導彈艙建成戰略核艇，才有單數為攻擊型核艇、雙數為戰略核艇的型號特點，這可能已成過去式。

可射「潛龍」高超音速導彈

至今為止，西方偵察衛星費盡九牛二虎之力，仍未拍到唐級戰略核艇的真面目，這得益於中國反衛星偵察手段。其實利用半潛船，上面蓋上電磁波屏閉外殼，便可神不知鬼不覺將唐級運到核潛艇基地洞庫；就算偵察衛星用合成孔徑雷達，亦只能拍出「白肺」影像。

中國第一和第二核潛艇基地都有無法探測的洞庫，裏面設備完善，除了更換反應堆，其他維修工作都可完成。多年來，基地半徑數百公里範圍內已建成銅牆鐵壁，敵對偵察休想越雷池半步。

雖然「隱秘而偉大」，綜合多方信息，唐級核艇的設計特點和技術特色還是可粗略了解一二。

首先，唐級有16個導彈發射井，可發射巨浪3洲際導彈，也可發射「潛龍」高超音速導彈。「潛龍」一詞源自古老的《易經》，反映中國人哲學智慧。兩型導彈射程都超過1.5萬公里，後者遠景可繞過南極，從美國南部防空薄弱區突襲。美國今年的《中國軍力報告》認為，中國高超音速導彈具備繞地球一周的能力。

16枚導彈是5個核大國都採用的設計。美國在役的俄亥俄級戰略核潛艇是24枚的設計，而最新的哥倫比亞級已回歸16枚設計。原因有多樣：導彈更多，艇體自然更大；撇開建造費用，過大的艇體必定影響潛艇機動性和速度，以及產生噪音和巨大尾流，無疑自曝行蹤。此外，美國研究發現類似俄亥俄級戰略核潛艇的24枚導彈，只需發射一半就會被發現，對潛艇而言，發現等於摧毁。再者，根據美蘇限制戰略導彈條約，戰略轟炸機以一架為一個計算單位，核潛艇則並非以一艘而是一個發射井為一個計算單位。載彈量多，艇就不能多，不利戰術運用。

其次，唐級採用部分雙殼體設計，不至於過分臃腫，也比單殼體的儲備浮力大些。由於耐壓殼體直徑比哥倫比亞級小些，故水下排水量略小些，為1.8萬噸。這是考慮到南海有多個深水區，可作為堡壘區；但中國近海多為淺水，不宜再大了。

這裏談談「龜背」。世界所有戰略核潛艇都有龜背存在，美國的龜背覆蓋層沿艇艏和艇尾延伸，看起來平順些，如此便增大了潛艇濕表面積，航行阻力與濕表面積成正比。094型核艇的龜背在中低速下阻力其實不大；若加長覆蓋層，勢必增大濕表面積，得不償失。將來的唐級略有龜背不必驚訝，跟先進與否無半點關係。

反應堆技術 10年三級跳

第三，先進的反應堆是唐級另一特色。近10年中國的反應堆技術實現三級跳，民用堆已進入第五代，用於核艇的軍用堆亦已進入第四代，但兩者不能畫等號。

回顧當初，1995年台海危機使中國從天下太平的幻覺中驚醒，但核艇的研發已停頓20年，最後一艘核艇的建造亦已過去10年，設計隊伍已「下海」從商，技術工人也已馬放南山。重建核艇舉步維艱，兩艘094基本型仍用第一代反應堆；至094A、B型才用第二代；094C型即長征18號一舉躍上第三代的水平（有說094B已用第三代）；唐級已用第四代。核艇分代，反應堆是重要指標。但戰略核艇與攻擊型核艇不同，不宜採用磁流體設計。

環境局限令核艇反應堆不可能採用氣冷方式，唐級戰略核艇反應堆已實現「二回路自然循環」，從而極大減少了噪音源；同時採用中國研發的液態金屬冷卻技術，使用自研的液態金屬工質。故此，比西方液態金屬堆更先進、更安全。

推動系統方面，從長征18號戰略核艇所透露的信息，該艇已採用全電泵推技術，那麼唐級會否採用中國獨創的無軸泵推技術？若如此，這將是世界上噪音最低、速度最快的戰略核艇。

中國戰略核潛艇數量克制

從1974年第一艘漢級魚雷核艇服役至今近50年，中國才有了自己的戰略核艇目標艇（攻擊型核潛艇另文再敘）。所謂目標艇，就是可量產的定型艇。

眾所周知，核艇的退役耗資巨大，處理不慎便會造成污染，毒害子孫後代。以中國地理環境來看，這種危害性的機率比任何核大國都大。俄國將退役核艇簡單處理，甚至完全不處理便丟棄在遠離人口密集的荒蕪地方；美國則將其沉到深海而無人敢指摘。中國沒有這個條件——中國沿海尺金寸土、人口密集，多年來還存在軍地（方）爭港口情况。所以核艇造得愈多，以後包袱愈大。

但國家安全不能沒有保障，中國必須在不同方向的2至3海區有戰略核潛艇值班，才能對美國霸權具備一定震懾力；加上輪換和維修，中國需8至9艘戰略核艇。未來的唐級核艇將按此規劃分批建造，並逐步替代目前6艘晉級戰略核艇。晉級兩艘基本型已服役10多年，再過幾年便進入退役期。因此可以相信，唐級很快將公開亮相。

作者是香港軍事評論員

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[梁國樑]