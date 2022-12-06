尹佩儀、陳杏婷：提升稅務優惠力度 助中小企升級轉型

數字化轉型是全球大趨勢，很多企業都已採用，以統一業務流程及緩解勞動力短缺的問題。在港的很多中小企業在新冠疫情發生後，了解到數字化轉型和無紙化工作流程的好處，不但能夠減少人員流動限制對公司業務的影響，同時能改善工作效率和提高品質。由於數字化轉型能促進企業建立無紙化工作流程，以提高效率並營造綠色環境，故此長遠來說，更能夠節省企業經營成本。

然而，數字化升級轉型需要投放一定的資金，從硬件投資到業務流程變更、企業內部培訓以配合轉型，以至聘用有關專才等，升級轉型對不少中小企而言，並非易事。

可考慮增加特定支出扣稅

香港作為國際金融和商貿的核心樞紐，為加強其競爭力，使其成為中小企業的理想營商之地，我們認為政府應積極尋求具針對性的方案，如「升級」現有的稅收優惠制度，推出數字化轉型的稅務優惠，以鼓勵中小企業利用創新科技為企業增值。

為鼓勵企業加快數字化轉型，政府可考慮增加特定支出的稅務扣除金額，並加快審批。按現時《稅務條例》，企業為賺取應評稅利潤而招致的各項開支費用，均可獲得稅務扣除。關於固定資產的投資，除非有關固定資產為特定資產（如電腦或軟件），可在發生當年全額扣稅外，其他固定資產需按一定年限作稅務扣除。

數字化轉型或需一系列配套，很多中小企因而需要專業諮詢公司的協助和支援。我們建議擴大稅務扣除幅度，就企業推行數字化升級轉型的相關諮詢費用和資產投資，允許150%的一次過稅前扣除。與此同時，對於企業升級資訊科技系統（包括現時可享受一次過資本開支扣除的特定固定資產，如電腦及軟件相關設備之升級），政府亦可考慮提供150%的稅務扣除。

資助中小企提供實習 培養本地人才

在保留和招攬高質人才方面，為鼓勵中小企業培養本地人才，筆者建議政府資助本地中小企提供實習機會，予在本地大學或大專院校修讀不同學科的學生。此舉能夠從根本上培養本地人才，讓本地學生取得寶貴的工作經驗，也能稍為緩解香港面對全球人才競爭的壓力。

期盼香港特區政府能更全面地支持中小企業，特別是加大稅務優惠力度，以協助在港企業在瞬息萬變的營商環境中提升競爭力，助其蓬勃發展。

作者尹佩儀是德勤中國稅務合伙人，陳杏婷是德勤中國稅務經理

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[尹佩儀、陳杏婷]