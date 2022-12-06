歐陽五：抗疫「軟着陸」 仍需實事求是

過去，世界多國在經歷陣痛之後，多選擇了「與病毒共存」的抗疫方式；內地則在較長時期內堅持「動態清零」總方針。

這一方針總體上得到了民眾配合和支持。原因在於，民眾理解政府從國情實際來研判，以及從「共」的角度來應對疫情。2021年底，中國60歲及以上人口達2.67億；14億人口，每千人醫療牀位數、每10萬人ICU（重症監護病房）牀位數不高，且各地醫療水平差異大。在病毒致死率相對較高的階段，如果沒有採取全面防控策略，醫療資源擠兌後果嚴重，且大量老年群體面臨死亡風險。

「老吾老以及人之老」、「同舟共濟」……這些中華傳統信念深刻影響着今日中國的政策選擇。這與信奉優勝劣汰、自然進化法則的西方有所不同，也是理解中國式抗疫的基點。

這一路徑選擇，最大程度保障了民眾生命健康；但抗疫3年之後又衍生出新的國情——社會情緒在頻繁封控中累積至臨界點；次生災害多發；經濟增速減緩，不少行業陷入蕭條。一些地方因此出現了抗議活動。

「放開」階段需審慎回答3命題

欣慰的是，過去一周，內地抗疫政策有明顯優化調整。國務院副總理孫春蘭連續召開兩場座談會，提出中國「疫情防控面臨新形勢新任務」，未提「動態清零」，並指出「走小步不停步」。中國官媒發表數篇評論文章，主題包括剛性防疫需要「柔」、「快封快解、應解盡解」、「強化個人責任」等。廣州、深圳、北京多地明顯放寬了防控要求。

這一變化，是「民有所呼，政有所應」的表現，也是中共實事求是精神和作風的又一體現。目前來看，有序放開或是大勢所趨。但3年抗疫中所出現的現象和問題，依然是「放開」和「疫後」階段需審慎作答的命題。

一是平衡地域差異，警惕「基層失序」。發展不平衡是中國現實國情之一，在「既要」、「又要」的複合型目標之下，各地參差不齊的治理水平還難以與之匹配。為民眾詬病的「一刀切」、層層加碼背後突顯的，是基層治理之難和治理之弊。

一方面，要承認廣袤中國的多重差異性。各地醫療資源、動員能力、社會傾向不同，達到同一標準不太可能；基層在資源有限的情形下，實則長期負載過重。下一步放開，有必要給予各地一定的彈性空間，探索適宜的節奏。

另一方面也要看到，治理現代化的指標之一，是中央和國家通過科學決策制訂的發展目標和路線圖，能夠向地方和基層傳導，並得到較為準確的實施。消極執行、偏差執行、執行過度或選擇性執行，都會帶來問題，並反噬中央政府權威。無論從現代公共權力體系構建還是社會穩定角度來看，基層治理都需在考核指標、執政思維、監督體系上改進。

二是協調保障不同群體利益。中國對弱勢群體的格外保護，值得讚賞，但與此同時還要減少其他群體的代價。從全面管控到逐漸放開，要規避感染人數激增或帶來的醫療資源擠兌風險，要保障社會秩序正常運轉，亦要應對老弱群體的死亡和重症率這一核心挑戰。在「小步走」的調整期，從醫療物資、疫苗接種、心理引導等方面，都應做充分預案。

三是轉變路徑依賴，實現公權力和個體的雙重轉型。過去3年，內地業已形成對「社會面動態清零」的路徑依賴。放開的過程，既是全能型、無限責任的「家長式」政府角色相對退後的過程，也是個體防護責任和承受力進一步加強的過程。雙方釐清界限、各司其責，才能實現軟着陸。

抗疫是綜合治理水平的大考

諸多方面的利益、訴求，各種有利條件與限制因素，共同構成了決策依據。抗疫不僅僅是公共衛生問題，更是綜合治理水平的大考。抗疫之路無疑是中國式現代化的一個寫照，相信這條路的探索是實事求是、平衡穩健的，同時亦是能夠給世界以啟發啟迪的。

作者是時事評論員

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[歐陽五]