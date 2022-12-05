鄭立：勿見到街頭運動就興奮

香港與海外書生自作多情

在中國大陸那邊開始放寬防疫後，大家就心滿意足回家了。想想也是理所當然的事——別人一開始就只是說要解除封控，而不是要什麼民主；那麼放寬與解除了封控，什麼「30年來最大抗爭」，不用一星期就告終。

什麼爭取民主，只是香港和海外一大堆書生自作多情；甚至對於中國大陸那邊的參與者來說，他們只會覺得，那些自命在聲援的港人，只是想騎劫他們，拿他們的事情來推自己的議題和刷存在感，他們也看不出啦啦隊有什麼用處。現實又不是電子遊戲《應援團》或者動畫《馬沙之反擊》，靠打氣就可以將撞向地球的阿古捷斯基地推回太空。

中國內地那邊的示威者，你問他們，他們只是想政府放寬一下政策。他們就是說，他們已經很愛這政府，如果政府能放寬一點，他們會更愛這政府。既然如此，那些真的跑去聲援的港人，若視事情是爭取民主，根本就是表錯情，甚至可能惹對方討厭吧？

真的想要建立民主，那就想清楚民主該怎樣建立，而不是看到所有街頭運動都興奮起來，到處聲援來、聲援去，再到處要求市民一起當應援。你不會因此建立了民主，只會建立了一堆毫無用處的應援團。

作者是專欄作家

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[鄭立]